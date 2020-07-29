34-летняя певица Оля Цибульская довольно редко публикует фото в откровенных пляжных образах, однако все они вызывают настоящий восторг в сети. Она поразила стройностью в черном купальнике, релаксируя на берегу реки.

В то время, как многие украинские звезды отправляются в заграничные путешествия или наслаждаются морем в Одессе, Оля Цибульская выбирает более безопасный отдых. Певица опубликовала в инстаграме фото на берегу Днестра и показала тело в купальнике.

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Даже несмотря на множество откровенных концертных образов и стройную фигуру, Оля Цибульская нечасто позволяет себе обнажаться на камеру. На этот раз поводом стал летний отдых вблизи Днестра. Звезда отметила, что часто позволяет себе побыть ребенком, так как во взрослой жизни всегда анализирует и рассчитывает все наперед.

"Взрослая, которая живет в голове, часто знает лучше, анализирует, решает, а та маленькая – не перестает верить. Ни тогда, под столом, сочиняя стихи на клочке бумаги в детстве, ни сегодня. У той маленькой Оли нет страхов. И я ее очень люблю", – написала артистка.

Оля Цибульская в купальнике

Для отдыха она выбрала черный купальник спортивного типа на широких бретелях. На провокационные бикини и экстремально глубокие декольте Цибульская пока не решается. На фото она эффектно продемонстрировала свое тело, представ в позе "ласточка" босиком на пирсе Днестра в солнцезащитных очках. Ее волосы соблазнительно развивались на ветру.

В кадре выгодно смотрелись ее стройные подтянутые ножки, а в комментариях фолловеры отметили ее роскошные формы и стройность.