34-річна співачка Оля Цибульська досить рідко публікує фото у відвертих пляжних образах, проте всі вони викликають справжній захват у мережі. Вона вразила стрункістю у чорному купальнику, релаксуючи на березі річки.

У той час, як українські зірки одне за одним вирушають у закордонні подорожі чи насолоджуються морем в Одесі, Оля Цибульська обирає більш безпечний відпочинок. Співачка опублікувала в інстаграмі фото на березі Днiстра й показала тіло в купальнику.

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Навіть попри безліч відвертих концертних образів та струнку фігуру Оля Цибульська нечасто дозволяє собі оголюватися на камеру. Цього разу приводом став літній відпочинок поблизу Днiстра. Зірка зазначила, що часто дозволяє собі побути дитиною, адже в дорослому житті завжди аналізує й розраховує все наперед.

"Доросла, яка живе в голові, часто знає краще, аналізує, вирішує, а та маленька – не перестає вірити. Ні тоді, під столом, пишучи вірші на клаптику паперу в дитинстві, ні сьогодні. В тієї маленької Олі немає страхів. І я її дуже люблю", – написала артистка.

Оля Цибульська в купальнику

Для відпочинку вона обрала чорний купальник спортивного типу на широких бретелях. На провокативні бікіні та екстримально глибокі декольте Цибульська наразі не наважується. На фото вона ефектно продемонструвала своє тіло, поставши у позі "ластівка" босоніж на пірсі Днiстра в сонцезахисних окулярах. Її волосся спокусливо розвівалось на вітрі.

У кадрі вигідно виглядали її стрункі підтягнуті ніжки, а у коментарях фоловери наголосили на її розкішних формах та стрункості.