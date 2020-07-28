Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська розбурхала мережу новою публікацією. Зірка поширила фото, де зображена разом із чоловіком та сином. Раніше коханий знаменитості не з'являвся на світлинах поруч із нею.

Оля Цибульська поширила на особистій сторінці в інстаграмі рідкісне сімейне фото. Вона показала, як разом із сином та чоловіком відпочивала на річці.

Читайте також У джинсових мінішортах: Оля Цибульська підкорила кумедними кадрами з сином

Артистка оприлюднила знімок, на тлі мальовничого лісу. Разом із сім'єю вона вирішила провести час на свіжому повітрі та вирушила на річку. На човні позаду знаменитості бачимо її сина Нестора, який тримає у руках весла. Хлопчик сидить на руках свого батька, проте його обличчя не видно. Хоча Оля й показала сімейне фото, проте вирішила не розсекречувати, хто ж є її обранцем. Вона не з'являється з коханим на публіці та жодного разу не публікувала його фотографій у мережі.

Сама співачка позує у спокусливому бікіні з леопардовим принтом. Коротке волосся зірка вклала рівно і забрала на бік. Її вуха прикрашали красиві мінімалістичні сережки. На обличчі Цибульська зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

"Мені, як жінці, тотально важливо любити і бути любимою і я жити не можу без музики. А від музики і любові народжуються найкращі діти в світі, заради яких можна скасувати будь-які важливі зустрічі чи презентації.⠀⠀

Я намагаюся не пропускати найважливіші моменти в житті сина. І ще вчуся реалізовувати свої бажання. Бо щаслива мама – щасливий син. Важко навчити дитину тому, що сам не відчуваєш. А для мене надзвичайно важливо, щоб Нестор був щасливим", – написала співачка в публікації.



Оля Цибульська з чоловіком і сином / Instagram / @cybulskaya