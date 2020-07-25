Українська співачка виховує 5-річного сина Нестора, який сміливо позує з зірковою матусею перед спалахами камер. Оля Цибульська вирішила долучати малюка не лише до публічного життя, а й до творчості. Тому робочий день в офісі провела з хлопчиком, обравши для виходу джинсові мінішорти.

Шанувальники Олі Цибульської та користувачі мережі вже встигли полюбити сина співачки за його артистичність та щирість у кадрі. Зірка досить часто ділиться в інстаграмі світлинами з малюком, які неодмінно підкорюють фоловерів.

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Вчора, 24 липня, Ольги відзначали свої іменини, тому співачка вирішила провести святковий день з сином. Зважаючи на те, що після послаблення карантину музична індустрія зрушила з місця, у День ангела вона працювала в офісі. 5-річний Нестор став для неї топшефом, як зізналась сама артистка.

"Все, що вийшло за цілий день в офісі – це три фото не в офісі і море вражень та емоцій", – прокоментувала Оля Цибульська.

Образ Олі Цибульської

У святковий день вона обрала по-справжньому літній одяг. Співачка позувала в джинсових мінішортах, демонструючи фантастичні стрункі ніжки, та білій блузі на ґудзиках з квітковим принтом. Образ вона доповнила сандалями пісочного кольору з ланцюжками.

Оля Цибульська, яка на концертах вражає яскравими макіяжами, в офісі працювала без косметики, а свою природну красу з задоволенням показувала на камеру.

На фото малюк у білій панамці, футболці та шортах виліз на плечі зірковій мамі й, схоже, втомився від виснажливого дня. У коментарях шанувальники не лише засипали виконавицю привітаннями, а й невтомно друкували її компліменти.