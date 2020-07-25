Украинская певица воспитывает 5-летнего сына Нестора, который смело позирует со звездной мамой перед вспышками камер. Оля Цибульская решила приобщать малыша не только к общественной жизни, но и к творчеству. Поэтому рабочий день в офисе провела с мальчиком, выбрав для выхода джинсовые мини-шорты.

Поклонники Оли Цибульской и пользователи сети уже успели полюбить сына певицы за его артистичность и искренность в кадре. Звезда довольно часто делится в инстаграме фотографиями с малышом, которые непременно покоряют фолловеров.

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Вчера, 24 июля, Ольга отмечала свои именины и решила провести праздничный день с сыном. Несмотря на то, что после ослабления карантина музыкальная индустрия сдвинулась с места, в День ангела она работала в офисе. 5-летний Нестор стал для нее топ-шефом, как призналась сама артистка.

"Все, что вышло за целый день в офисе, – это три фото не в офисе и море впечатлений и эмоций", – прокомментировала Оля Цибульская.

Образ Оли Цибульской

В праздничный день она выбрала по-настоящему летнюю одежду. Певица позировала в джинсовых мини-шортах, демонстрируя фантастические стройные ножки, и белой блузке на пуговицах с цветочным принтом. Образ она дополнила сандалиями песочного цвета с цепочками.

Оля Цибульская, которая на концертах поражает ярким макияжем, в офисе работала без косметики, а свою естественную красоту с удовольствием показывала на камеру.

На фото малыш в белой панамке, футболке и шортах взобрался на плечи звездной маме и, похоже, устал от утомительного дня. В комментариях поклонники не только засыпали исполнительницу поздравлениями, но и неутомимо печатали ей комплименты.