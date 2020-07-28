Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская взбудоражила сеть новой публикацией. Звезда обнародовала фото, где изображена вместе с мужем и сыном. Ранее возлюбленный знаменитости не появлялся на фотографиях рядом с ней.

Оля Цибульская распространила на личной странице в инстаграме редкое семейное фото. Она показала, как вместе с сыном и мужем отдыхала на реке.

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Артистка обнародовала снимок, на фоне живописного леса. Вместе с семьей она решила провести время на свежем воздухе и отправилась на реку. В лодке позади знаменитости видим ее сына Нестора, который держит в руках весла. Мальчик сидит на руках своего отца, однако его лица не видно. Хотя Оля и показала семейное фото, однако решила не рассекречивать, кто же является ее избранником. Она не появляется с любимым на публике и ни разу не публиковала его фотографий в сети.

Сама певица позирует в соблазнительном бикини с леопардовым принтом. Короткие волосы звезда уложила ровно и забрала на бок. Ее уши украшали красивые минималистичные серьги. На лице Цыбульская сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

"Мне, как женщине, тотально важно любить и быть любимой и я жить не могу без музыки. А от музыки и любви рождаются лучшие дети в мире, ради которых можно отменить любые важные встречи или презентации.⠀⠀

Я стараюсь не пропускать самые важные моменты в жизни сына. И еще учусь реализовывать свои желания. Потому что, счастливая мама – счастливый сын. Трудно научить ребенка тому, что сам не чувствуешь. А для меня чрезвычайно важно, чтобы Нестор был счастливым", – написала певица в публикации.



Оля Цибульская с мужем и сыном / Instagram / @cybulskaya