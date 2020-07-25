Актриса Ольга Куриленко еще в 2019 году презентовала триллер "Комната желаний" (The Room). Но перед уикендом звезда решила напомнить поклонникам об этом фильме, опубликовав сексуальные кадры.

Фото появились на инстаграм-странице Ольги Куриленко и взбудоражили сеть. Перед камерой голливудская актриса с украинскими корнями предстала в сексуальном корсете и соблазнительных платьях.

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Известно, что фотографии из фильма "Комната желаний" появились не случайно. Таким образом Ольга Куриленко прорекламировала ленту, которую разместили на цифровых платформах в США. Актриса призвала подписчиков блога посмотреть фильм, который точно не заставит их скучать.



Сексуальная Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" / Фото Moviestape



Ольга Куриленко в сексуальном образе / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial



Обольстительная Ольга Куриленко / Фото Multikino



Триллер "Комната желаний" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Что известно о фильме "Комната желаний"

Хоть кадры с Ольгой Куриленко выглядят очень соблазнительно, фильм "Комната желаний" сможет напугать своим сюжетом. В центре событий окажется молодая супружеская пара Кейт и Мэтт. Главные герои переезжают в загородный дом и пытаются создать там уют. Как-то Мэтт находит в поместье загадочную комнату, где любое желание сбывается. Пара наслаждается своей находкой, так как отныне может иметь все, что заблагорассудится. Но все превращается в кошмар, когда Кейт озвучивает желание стать мамой.

Главные роли в триллере исполнили:

Ольга Куриленко

Кевин Янссенс

Марианн Бург

Фрэнсис Чепмен

Джон Фландерс

Эрик Жигу

Смотрите трейлер к фильму "Комната желаний": видео