Ольга Куриленко показала сексуальные кадры из фильма "Комната желаний": 18+
Актриса Ольга Куриленко еще в 2019 году презентовала триллер "Комната желаний" (The Room). Но перед уикендом звезда решила напомнить поклонникам об этом фильме, опубликовав сексуальные кадры.
Фото появились на инстаграм-странице Ольги Куриленко и взбудоражили сеть. Перед камерой голливудская актриса с украинскими корнями предстала в сексуальном корсете и соблазнительных платьях.
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Известно, что фотографии из фильма "Комната желаний" появились не случайно. Таким образом Ольга Куриленко прорекламировала ленту, которую разместили на цифровых платформах в США. Актриса призвала подписчиков блога посмотреть фильм, который точно не заставит их скучать.
Сексуальная Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" / Фото Moviestape
Ольга Куриленко в сексуальном образе / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial
Обольстительная Ольга Куриленко / Фото Multikino
Триллер "Комната желаний" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial
Что известно о фильме "Комната желаний"
Хоть кадры с Ольгой Куриленко выглядят очень соблазнительно, фильм "Комната желаний" сможет напугать своим сюжетом. В центре событий окажется молодая супружеская пара Кейт и Мэтт. Главные герои переезжают в загородный дом и пытаются создать там уют. Как-то Мэтт находит в поместье загадочную комнату, где любое желание сбывается. Пара наслаждается своей находкой, так как отныне может иметь все, что заблагорассудится. Но все превращается в кошмар, когда Кейт озвучивает желание стать мамой.
Главные роли в триллере исполнили:
- Ольга Куриленко
- Кевин Янссенс
- Марианн Бург
- Фрэнсис Чепмен
- Джон Фландерс
- Эрик Жигу
Смотрите трейлер к фильму "Комната желаний": видео