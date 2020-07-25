Акторка Ольга Куриленко ще у 2019 році презентувала трилер "Кімната бажань" (The Room). Та перед вікендом зірка вирішила нагадати прихильникам про цей фільм, опублікувавши сексуальні кадри.

Фото з'явились на інстаграм-сторінці Ольги Куриленко та розбурхали мережу. Перед камерою голлівудська акторка з українським корінням постала у сексуальному корсеті та звабливих сукнях.

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Відомо, що світлини з фільму "Кімната бажань" з'явились не випадково. Таким чином Ольга Куриленко прорекламувала стрічку, яку розмістили на цифрових платформах у США. Акторка закликала підписників блогу переглянути фільм, який точно не змусить їх нудьгувати.



Сексуальна Ольга Куриленко у фільмі "Кімната бажань" / Фото Moviestape



Ольга Куриленко у сексуальному образі / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Зваблива Ольга Куриленко / Фото Multikino



Трилер "Кімната бажань" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial

Що відомо про фільм "Кімната бажань"

Хоч кадри з Ольгою Куриленко виглядають дуже спокусливо, фільм "Кімната бажань" зможе нажахати своїм сюжетом. У центрі подій опиниться молода подружня пара Кейт і Метт. Головні герої переїжджають до заміського будинку та намагаються створити там затишок. Якось Метт натрапляє у маєтку на загадкову кімнату, де будь-яке бажання збувається. Пара насолоджується своєю знахідкою, адже відтепер може мати все, що заманеться. Але все перетворюється на жах, коли Кейт озвучує бажання стати мамою.

Головні ролі у трилері виконали:

Ольга Куриленко

Кевін Янссенс

Маріанн Бург

Френсіс Чепмен

Джон Фландерс

Ерік Жигу

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