24-річна американська актриса Зендея стала справжньою висхідною зіркою Голлівуду впродовж останніх років. Фільми за її участю здобувають шалений успіх, а популярність в соціальних мережах зростає. Відтак, красу та харизму актриси вирішили зафіксувати у фотосесії для американського глянцю ELLE.

Представники модного глянцю запросили для зйомки та інтерв'ю представницю нової генерації у сфері кіно. Принаймі, саме так вважають прихильники Зендеї та кіноексперти. Відтак, зірка прикрасила обкладинку грудново-січневого номеру журналу ELLE USA, автором якої став Micaiah Carter. Зендея знялась у фотостудії на тлі яскравих полотен у стильних образах, які підідбрав для неї американець Лоу Роач. На актрисі були сукні Haute Couture від таких брендів, як Giambattista, Valentino, Armani, Dior, Chanel, Alexandre Vauthier. Їх доповнювали кросівки Nike та прикраси Bulgari.

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Зендея для глянцю ELLE USA: фото / ELLE USA, Micaiah Carter

Окрім фотосесії, Зендея дала відверте інтерв'ю про роботу в одному з найочікуваніших фільмів 2021 року "Дюна". Через пандемію коронавірусу його довелось перенести з грудня 2020-го на жовтень наступного року. Що цікаво, актриса спілкувалась зі своїм колегою Тімоті Шаламе, який виступив в ролі журналіста. Актор також зіграв у фільмі "Дюна" головну роль і його, як і Зендею, вважають висхідною зіркою в Голлівуді.

О, чувак. Я чудово провела час. Я відчувала себе такою крутою, просто одягнувши цей костюм, гуляючи цими красивими скелястими утвореннями. Було круто і так захоплююче бути частиною магії,

– прокоментувала участь у фільмі Зендея.

Окрім цього, пара поговорила про участь у нових стрічках, таких як "Ейфорія" 2 сезон, "Малькольм і Марі" та про церемонію нагородження Еммі, яка цьогоріч відбувалась онлайн. На ній Зендея отримала статуетку за "Найкращу жіночу роль у драматичному серіалі" "Ейфорія".