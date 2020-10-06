Довгоочікуваний фільм "Дюна" не вийде на великий екран 18 грудня 2020 року. У ЗМІ повідомляють, що прем'єра буде запланована через рік.

Про це розповіли інсайдери The Hollywood Reporter. За їхніми даними, прем'єра фільму "Дюна" відбудеться на початку жовтня 2021 року. Поки ані представники Warner Bros. Pictures, ані режисер Дені Вільньов не коментують цих припущень.

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Водночас у західних ЗМІ припускають, що причиною для перенесення фільмів стала пандемія коронавірусу. Стрічки, які вийшли на великий екран, не принесли очікуваних прибутків своїм авторам. Тому голлівудські новинки кіно одні за одними переносять на 2021 рік.

Наразі відомо, що всі стрічки Marvel кіномани побачать з квітня 2021 року. Окрім цього, Warner Bros. та Disney також внесли правки у графік прем'єр.

Що відомо про фільм "Дюна"

Як відомо, фільм "Дюна" – нова екранізація роману Френка Герберта, який вийшов у 1965 році. Стрічка розкаже про піщану планету Арракіс, яка має найцінніший ресурс Всесвіту – речовину із назвою пряність, яка здатна розкрити найбільший потенціал людства. Відтак захопити планету хочуть два войовничі народи Атрейдеси та Харконнени.

Пол Атрід знає, чим може завершитись кровопролитна війна, а тому вирушає до Арракіса, щоб врятувати не тільки місцеве населення, яке живе у печерах, але й весь Всесвіт.

Головні ролі у фільмі "Дюна" отримали:

Тімоті Шаламе

Зендая

Оскар Айзек

Джош Бролін

Джейсон Момоа

Ребека Фергюсон

Хав'єр Бардем

Шерон Дункан-Брюстер

Шарлотта Ремплінг

Дейв Батіста

Стеллан Скарсгард

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