Долгожданный фильм "Дюна" не выйдет на большой экран 18 декабря 2020 года. В СМИ сообщают, что премьера будет запланирована через год.

Об этом рассказали инсайдеры The Hollywood Reporter. По их данным, премьера фильма "Дюна" состоится в начале октября 2021 года. Пока ни представители Warner Bros Pictures, ни режиссер Дени Вильнев не комментируют этих предположений.

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В то же время в западных СМИ предполагают, что причиной переноса фильмов стала пандемия коронавируса. Ленты, которые вышли на большой экран, не принесли ожидаемых прибылей своим авторам. Поэтому голливудские новинки кино одни за одними переносят на 2021 год.

Сейчас известно, что все ленты Marvel киноманы увидят с апреля 2021 года. Кроме этого, Warner Bros. и Disney также внесли правки в график премьер.

Что известно о фильме "Дюна"

Как известно, фильм "Дюна" – новая экранизация романа Фрэнка Герберта, который вышел в 1965 году. Лента расскажет о песчаной планете Арракис, которая имеет самый ценный ресурс вселенной – вещество с названием пряность, которое способно раскрыть наибольший потенциал человечества. Поэтому захватить планету хотят два воинственных народа Атрейдесы и Харконнены.

Пол Атрид знает, чем может завершиться кровопролитная война, а потому отправляется в Арракис, чтобы спасти не только местное население, которое живет в пещерах, но и всю Вселенную.

Главные роли в фильме "Дюна" получили:

Тимоти Шаламе

Зендая

Оскар Айзек

Джош Бролин

Джейсон Момоа

Ребекка Фергюсон

Хавьер Бардем

Шэрон Дункан-Брюстер

Шарлотта Рэмплинг

Дэйв Батиста

Стеллан Скарсгард

Смотрите трейлер к фильму "Дюна": видео