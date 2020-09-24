В 2020 году киноманы не смогут посмотреть фильмы Marvel на большом экране. Все запланированные премьеры переносят на 2021 год. Когда ожидать выхода "Черной Вдовы" и "Вечных" – узнавайте в материале.

О переносе премьер объявили представители компании Disney, передает журнал People. Кинопроизводители понесли миллионные потери из-за пандемии коронавируса, однако все же решили придержать запланированные премьеры до 2021 года. Среди перенесенных лент – супергеройские проекты Marvel, которые появятся на большом экране не раньше, чем в мае.

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Новые премьерные даты фильмов Disney

"Смерть на Ниле" – 17 декабря 2020 года

"Черная вдова" – 7 мая 2021 года

"Шан-Чи: Легенда десяти колец" – 9 июля 2021 года

"Глубокие воды" – 13 августа 2021 года

"Вечные" – 5 ноября 2021 года

"Вестсайдская история" – 10 декабря 2021 года

Но кинопроизводители отмечают, что эти даты могут меняться из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Реакция звезды Marvel Кумейла Нанджиани

На решение Disney отреагировал актер Кумейл Нанджиани. В твиттере звезда фильма Marvel подчеркнул, что в приоритете остается не презентация ленты, а здоровье зрителей. Именно поэтому фильм "Вечные" выйдет на экраны тогда, когда ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется.

"Премьеру фильма "Вечные" перенесли на 5 ноября 2021 года. Marvel принял правильное и ответственное решение. Пандемия бушует. Ничто не важнее здоровья и жизни. Я не могу призвать людей идти в кинотеатр, пока не чувствую себя в безопасности, когда сам иду туда. Берегите себя. Я обещаю, что вам стоит дождаться этого фильма", – отметил Кумейл Нанджиани.