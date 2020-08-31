Едва ли не все украинцы жалуются, что из-за пандемии коронавируса не заметили, как прошло лето. Однако голливудские и отечественные режиссеры сделали все для того, чтобы осенью киноманам не пришлось скучать.

Триллеры, романтические драмы, фэнтези и боевики: кинотеатры предложат зрителям немало зрелищных лент. Поэтому каких премьер стоит ожидать в сентябре 2020 года – узнавайте в материале 24 канала.

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"Новые мутанты"

Дата выхода – 3 сентября 2020 года

Жанр – экшн, хоррор, фэнтези Marvel

Возрастные ограничения: 16+

"Новые мутанты" – это своеобразный новый взгляд на ленты "Люди Икс". По сюжету, детей с уникальными способностями держат в секретной клинике. Кто-то умеет телепортироваться или летать, другой – превращаться в волка или создавать иллюзии, манипулируя сознанием людей. Из-за неконтролируемой суперсилы детей считают опасными для мира, поэтому без их согласия удерживают в госпитале, где изучают природу их способностей. Наступает день, когда юные мутанты больше не хотят жить в неволе и терпеть исследования.

Смотрите трейлер к фильму "Новые мутанты": видео

"После. Глава 2"

Дата выхода – 3 сентября 2020 года

Жанр – мелодрама

Возрастные ограничения: 12+

Это продолжение романтической истории о подростках Тессе и Хардине. После разрыва с парнем девушка начинает новую жизнь, в которой не будет места для воспоминаний о бывшем возлюбленном. Да и у Тессы появляется новый поклонник Тревор, который может помочь ей забыть прошлое. Однако сделать это не так уж и легко для героини, ведь Хардин не намерен сдаваться и стремится вернуть любимую.

Смотрите трейлер к фильму "После. Глава 2": видео

"Забытые"

Дата выхода – 3 сентября 2020 года

Жанр – мелодрама

Возрастные ограничения: 18+

Еще одна романтическая драма, но уже украинского кинопроизводства. В фильме зрители увидят историю любви тех, кого мы не имеем права забыть – очевидцев и участников АТО. Во время войны, когда все вокруг рушится, единственное, что остается главным героям – не дать себя разрушить. И эта мысль объединяет учительницу Нину и 17-летнего Андрея. Но способна ли их любовь спасти от всего безумия, которое происходит вокруг.

Смотрите трейлер к фильму "Забытые": видео

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"Мулан"

Дата выхода – 10 сентября 2020 года

Жанр – фэнтези, семейный

Возрастные ограничения: 12+

Премьера этой новинки Disney несколько раз переносилась. Сейчас выход картины запланирован на 10 сентября.

По сюжету, император Китая увеличивает армию, заставляя одного человека из семьи идти на войну. Но хрупкая девушка Фа Мулан решает обхитрить закон и пойти на службу вместо своего больного отца. Красавица переодевается в мужчину, проходит курс подготовки и становится настоящим воином.

Смотрите трейлер к фильму "Мулан": видео

"Творцы снов"

Дата выхода – 10 сентября 2020 года

Жанр – мультфильм

Возрастные ограничения: 0+

Захватывающий семейный мультфильм расскажет о девочке Минну, в жизни которой внезапно появляется сводная сестра Дженни. Дети сразу не нашли общий язык. Но однажды все может измениться: Минна открывает способность управлять чужими снами и случайно делает так, что Дженни не может проснуться. Поэтому девушка отправится в мир снов, чтобы спасти сводную сестренку.

Смотрите трейлер к фильму "Творцы снов": видео

"Антебеллум"

Дата выхода – 17 сентября 2020 года

Жанр – ужасы, триллер

Возрастные ограничения: 18+

Успешная писательница Вероника Хинли, чтобы выжить, должна раскрыть жуткую загадку. Для этого она отправится в прошлое и будущее и будет наблюдать за событиями, которые, на первый взгляд, ее не касаются. Однако загадочная игра была создана специально для Вероники и выход из нее будет только один.

Смотрите трейлер к фильму "Антебеллум": видео

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"Махинаторы"

Дата выхода – 17 сентября 2020 года

Жанр – комедия, криминал, драма

Возрастные ограничения: 12+

Все события происходят в Шотландии в 1980 году. Дэйв Маклин получает травму на футбольном поле и попадает в госпиталь, понимая, что его карьере спортсмена пришел конец. Но в больнице он влюбляется в медсестру Шону. Чтобы произвести на нее впечатление, главный герой решает занять деньги у криминальных авторитетов и снять фильм. Но это решение точно было большой ошибкой, которая превратится в курьезы и большие проблемы.

Смотрите трейлер к фильму "Махинаторы": видео

"Гренландия"

Дата выхода – 24 сентября 2020 года

Жанр – боевик, экшн

Возрастные ограничения: 12+

Это очередной фильм-катастрофа в активе Голливуда. Опасная комета приближается к Земле. Ученые уже сообщали людям об этом, однако ошибались относительно времени разрушительных последствий. Единственная возможность выжить – добраться до бункера в Гренландии. И главный герой Джон хочет сделать все возможное, чтобы доставить в убежище жену и сына.

Смотрите трейлер к фильму "Гренландия": видео

"Таинственный сад"

Дата выхода – 24 сентября 2020 года

Жанр – семейный, приключения

Возрастные ограничения: 12+

По сюжету, 10-летняя Мэри после смерти родителей поселяется в доме своего дяди в Англии. Довольно мрачный особняк вызывает интерес у девочки, однако новоиспеченный опекун запрещает ребенку ходить по коридорам и советует ей оставаться в своей комнате. Любознательность Мэри заставляет ее забыть о правилах и во время прогулки она находит удивительный сад, где осуществляются все желания.

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