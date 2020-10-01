В октябре 2020 года в кинотеатрах представляют интересные новинки кино, которые не стоит пропускать. Какие фильмы выйдут на большой экран – узнавайте в подборке.

Многие кинопроизводители сняли с проката свои работы, отсрочив премьеры на 2021 год. Однако немало интересных проектов Украины и Голливуда таки можно будет посмотреть на большом экране. Какие новинки октября стоит ожидать в кинотеатрах – узнавайте в материале 24 канала.

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"Авангард"

Дата выхода – 1 октября

Жанр – боевик, экшн

В центре сюжета – дерзкое похищение китайского бизнесмена Цинь Гуоли. Группа наемников, которые называют себя "Арктическими волками", захватила богача, когда тот находился в Лондоне. Его могут убить в любую минуту, поэтому на спасение влиятельного китайца отправляют лучших бойцов. А возглавит отряд – профи своего дела Тан Хуантинг, которого сыграл Джеки Чан. Поэтому если вам не хватает эффектного экшна с зрелищными драками, тогда "Авангард" станет отличным выбором.

Смотрите трейлер к фильму "Авангард": видео

"2067"

Дата выхода – 1 октября

Жанр – фантастика

В будущем экология Земли находится в ужасном состоянии, а главной проблемой людей является нехватка чистого воздуха. Из-за невозможности свободно дышать население стремительно уменьшается.

Но однажды появляется надежда на спасение. С будущего приходит послание, чтобы в путешествие во времени отправили обычного парня Итана Уайта. Поэтому он отправляется в прошлое, не зная, почему его отправили в опасную и важную миссию. В детстве Итан много времени проводил с отцом-ученым, поэтому, возможно, в этом и есть секрет главного героя.

Смотрите трейлер к фильму "2067": видео

"Предчувствие"

Дата выхода – 8 октября

Жанр – драма

Это украинская драма, рассказывает о маленьком приморский городе N. Привычные будни здесь всколыхнула смерть одного человека, которая покрыта секретами. Его место захоронения известно только жене и другу, а потому у главных героев возникает десятки вопросов. И еще большего беспокойства наносят тревога и предчувствие, словно что-то должно вот-вот произойти.

Смотрите тизер к фильму "Предчувствие": видео

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"Честный вор"

Дата выхода – 8 октября

Жанр – боевик, триллер, криминал

Том Картер годами то и делал, что занимался грабежами банков. И, как ни странно, все украденные деньги он хранил на счетах. Жизнь главного героя меняется, когда он встречает очаровательную сотрудницу банка Эмми. Она заставляет мужчину впервые задуматься над простыми буднями и семейным счастьем. И под действием чувств Том Картер заключает сделку: он готов отдать все средства, однако понимает, что в полиции работают преступники еще хуже. Теперь, когда карты открыты, ему нужно взять в руки оружие и бороться право на честную жизнь.

Смотрите трейлер к фильму "Честный вор": видео

"Жены героев"

Дата выхода – 8 октября

Жанр – комедия

Пока мужчины воюют в Афганистане, их жены решили объединиться и создать хор. Инициаторами стали две главные героини – Кейт и Лиза. Но проходит несколько выступлений, как о женщинах узнают местные СМИ, а количество сторонников хора стремительно растет. Поэтому главные героини имеют шанс выступить на торжественном мероприятии по случаю Дня Вооруженных Сил Великобритании и встретиться с королевой.

Смотрите трейлер к фильму "Жены героев": видео

"Крепость Хаджибей"

Дата выхода – 15 октября

Жанр – исторический фильм, приключения, истерн

Этот украинский фильм стал одним из самых ожидаемых новинок отечественного кино. По сюжету, в разгар русско-турецкой войны казаки отправляют в Стамбул важную стратегическую информацию. Передать ее должен Андрей, задача которого – доставить письмо крепости Хаджибей. И когда казак приезжает туда, видит, что город захватили русские, принявшие в плен Ахмета-пашу. Главный герой должен вступить в неравный бой и освободить пленника.

Смотрите трейлер к фильму "Крепость Хаджибей": видео

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"Гнездо"

Дата выхода – 15 октября

Жанр – триллер

В конце 1980-х годов успешный американский бизнесмен Рори готов вернуться в родную Великобританию. Он покупает элитный особняк, куда переезжает с женой и детьми. И роскошь имеет свою цену. Состояние не радуют женщину, потому что это будто бы не ее жизнь, а тревога вокруг идеальной картинки только растет.

Смотрите трейлер к фильму "Гнездо": видео

"Капоне"

Дата выхода – 15 октября

Жанр – биографическая драма, криминал

Аль Капоне был самым влиятельным в Чикаго мафиози, однако после 11-летнего заключения все меняется. Мужчину выпускают из-под стражи, поскольку не видят в нем какой-либо угрозы. И всех интересует еще и вопрос, куда исчезли все деньги короля мафии. Из-за потери памяти Аль Капоне и сам не знает место тайника.

Смотрите трейлер к фильму "Капоне": видео

"Смерть на Ниле"

Дата выхода – 22 октября

Жанр – детектив, криминал, драма

Эркюль Пуаро отправляется на долгожданный отдых. Наконец детектив нашел время, чтобы забыть обо всех мистических делах и насладиться красотой Нила. Путешествие действительно будет незабываемым благодаря запутанным преступлениям и убийствам, которые происходят на корабле. И раскрыть все тайны может только Пуаро.

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"Тихое сердце"

Дата выхода – 22 октября

Жанр – драма

Обычная семья наконец собирается в одном доме на уикенд. Три поколения никогда не могло найти время, чтобы отдохнуть вместе. И теперь это является вынужденным: мама главных героинь умирает, поэтому и хочет попрощаться с близкими людьми. Женщина признается, что сразу после семейного уикенда записана на эвтаназию. Не желая мириться с потерей, ее дочери начинают вспоминать разные истории из детства, которые растрогают зрителей.

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