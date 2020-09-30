Знаменитая французская красавица Марион Котияр уже давно покорила мир своим талантом. Актриса умеет непревзойденно перевоплощаться в своих персонажей, представая на экранах романтичной девушкой, шпионкой и даже злодейкой.

30 сентября Марион Котияр празднует день рождения. 45-летие красавицы не обошли вниманием журналисты 24 канала, поэтому из богатой фильмографии актрисы предлагаем посмотреть 8 лент, которые имеют большие шансы стать вашими любимыми.

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"Шпионы-союзники"

Год выхода – 2016

Жанр – военный триллер, боевик, драма

Рейтинг IMDb – 7,1

По сюжету, в 1942 году мир разделился на два военных лагеря. Американский разведчик Макс Ватан, которого сыграл Брэд Питт, знакомится со своей коллегой из Франции Марианной. Их чувства стали гораздо сильнее, чем военные перипетии, поэтому вскоре пара поженилась.

И руководство Макса не в восторге от такого союза: они подозревают, что Марианна – немецкая шпионка. Поэтому задача мужчины – проверить, является ли любимая на самом деле поклонницей Гитлера, и убить ее в случае подтверждения этого.

Смотрите трейлер к фильму "Шпионы-союзники": видео

"Иллюзия любви"

Год выхода – 2016

Жанр – романтическая драма

Рейтинг IMDb – 6,7

Чувственная драма рассказывает о послевоенных событиях во Франции. Главная героиня Габриэль живет мечтой найти свою истинную любовь и не хочет свадьбы с первым встречным. Чтобы наладить жизнь дочери, отец все же выдает ее замуж за Жозе. Но свадьба не улучшила ситуацию: злополучная Габриэль отправляется на курорт, где встречает ветерана войны Андре. Девушка страстно влюбляется и теряет ощущение реальности. Так что является выдумкой ее воображения, а что на самом деле произошло?

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"Заражение"

Год выхода – 2011

Жанр – фантастика, триллер

Рейтинг IMDb – 6,6

Фильм имел бешеную популярность весной 2020 года, ведь события "Заразы" очень напоминали пандемию коронавируса. По сюжету, Бет возвращается из заграничного путешествия домой и имеет легкие проявления простуды. Однако за считанные дни женщина умирает, становясь первой жертвой смертоносного вируса. Такой формы недуга медики еще не встречали, а потому группа ученых берется в короткое время исследовать болезнь.

Интересно, что вирус распространился из Китая, а его жертвами в фильме стали тысячи людей.

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"Полночь в Париже"

Год выхода – 2011

Жанр – фантастика, романтика

Рейтинг IMDb – 7,7

Американский писатель Гил приезжает за вдохновением в Париж. Но прогулка по городу с невестой и ее родителями не доставляет ему удовольствия, поэтому вечером мужчина сам выходит на улицу. Старинное авто удивительным образом переносит его на несколько десятилетий назад, где он встречает невероятную девушку Адриану. Она понимает писателя лучше, чем невеста, поэтому теперь перед Гилом непростое решение.

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"Темный рыцарь возвращается"

Год выхода – 2011

Жанр – фантастика, экшн, криминал

Рейтинг IMDb – 8,4

Это один из фильмов трилогии Кристофера Нолана. По сюжету, Бэтмен стал отшельником после того, как взял на себя ответственность за смерть прокурора Харви Дента. Но прошло 8 лет, как Готэм ждет новое испытание. Злодеи могут уничтожить город со всеми его жителями. Поэтому Брюс Уэйн снова надевает костюм супергероя.

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"Начало"

Год выхода – 2010

Жанр – научная фантастика, экшн

Рейтинг IMDb – 8,8

В будущем возникнет еще одна категория воров. Люди будут похищать корпоративные тайны, проникая в сны. Но однажды главный герой Коб получает другое задание: навязать идею одному богачу. И для этого он использует многоуровневую схему, где уже будет непонятно: реальность это или сон.

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"Джонни Д."

Год выхода – 2009

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,0

Джонни Диллинджер является одним из самых опасных преступников США. Однако люди воспринимают его как героя. Руководство ФБР хочет уничтожить его репутацию да и самого мужчину, а потому делает все, чтобы Джонни стал врагом государства.

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"Жизнь в розовом цвете"

Год выхода – 2007

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 7,6

Это непревзойденная драма о жизни певицы Эдит Пиаф. Зрители увидят трагическую и тяжелую судьбу французской легендарной певицы, которая своим голосом заставляла весь мир затаить дыхание.

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