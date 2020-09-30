Знаменита французька красуня Маріон Котіяр вже давно підкорила світ своїм талантом. Актриса вміє неперевершено перевтілюватись у своїх персонажів, постаючи на екранах романтичною дівчиною, шпигункою та навіть лиходійкою.

30 вересня Маріон Котіяр святкує день народження. 45-річчя красуні не оминули увагою журналісти 24 каналу, відтак з багатої фільмографії актриси пропонуємо переглянути 8 стрічок, які мають великі шанси стати вашими улюбленими.

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"Шпигуни-союзники"

Рік виходу – 2016

Жанр – воєнний трилер, бойовик, драма

Рейтинг IMDb – 7,1

За сюжетом, у 1942 році світ розділився на два воєнні табори. Американський розвідник Макс Ватан, якого зіграв Бред Пітт, знайомиться зі своєю колегою з Франції Маріанною. Їхні почуття стали значно сильнішими, аніж військові перипетії, тому невдовзі пара одружилась.

Та керівництво Макса не в захваті від такого союзу: вони підозрюють, що Маріанна – німецька шпигунка. Тому завдання чоловіка – перевірити, чи кохана насправді є прихильницею Гітлера, та вбити її у випадку підтвердження цього.

Дивіться трейлер до фільму "Шпигуни-союзники": відео

"Ілюзія кохання"

Рік виходу – 2016

Жанр – романтична драма

Рейтинг IMDb – 6,7

Чуттєва драма розповідає про післявоєнні події у Франції. Головна героїня Габріель живе мрією знайти своє істинне кохання та не хоче весілля з першим зустрічним. Щоб налагодити життя доньки, батько все ж видає її заміж за Жозе. Та весілля не покращило ситуацію: нещаслива Габріель відправляється на курорт, де зустрічає ветерана війни Андре. Дівчина палко закохується та втрачає відчуття реальності. То що є вигадкою її уяви, а що насправді сталось?

Дивіться трейлер до фільму "Ілюзія кохання": відео

"Зараза"

Рік виходу – 2011

Жанр – фантастика, трилер

Рейтинг IMDb – 6,6

Фільм мав шалену популярність навесні 2020 року, адже події "Зарази" дуже нагадували пандемію коронавірусу. За сюжетом, Бет повертається із закордонної мандрівки додому і має легкі прояви застуди. Однак за лічені дні жінка помирає, стаючи першою жертвою смертоносного вірусу. Такої форми недуги медики ще не зустрічали, а тому група науковців береться в короткий час досліджувати хворобу.

Цікаво, що вірус поширився з Китаю, а його жертвами у фільмі стали тисячі людей.

Дивіться трейлер до фільму "Зараза": відео

"Опівночі в Парижі"

Рік виходу – 2011

Жанр – фантастика, романтика

Рейтинг IMDb – 7,7

Американський письменник Гіл приїжджає за натхненням до Парижа. Та прогулянка містом з нареченою і її батьками не приносить йому задоволення, тому ввечері чоловік сам виходить на вулицю. Старовинне авто дивним чином переносить його на кілька десятиліть назад, де він зустрічає неймовірну дівчину Адріану. Вона розуміє письменника краще, аніж наречена, тому тепер перед Гілом непросте рішення.

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"Темний лицар повертається"

Рік виходу – 2011

Жанр – фантастика, екшн, кримінал

Рейтинг IMDb – 8,4

Це один з фільмів трилогії Крістофера Нолана. За сюжетом, Бетмен став відлюдником після того, як взяв на себе відповідальність за смерть прокурора Гарві Дента. Та минуло 8 років, як на Готем чекає нове випробування. Лиходії можуть знищити місто з усіма його жителями. Тому Брюс Вейн знов одягає костюм супергероя.

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"Початок"

Рік виходу – 2010

Жанр – наукова фантастика, екшн

Рейтинг IMDb – 8,8

У майбутньому виникне ще одна категорія злодіїв. Люди викрадатимуть корпоративні таємниці, проникаючи у сни. Та одного разу головний герой Коб отримує інше завдання: нав'язати ідею одному багатію. І для цього він використає кількарівневу схему, де вже буде незрозуміло: реальність це чи сон.

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"Джонні Д."

Рік виходу – 2009

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,0

Джонні Діллінджер є одним із найнебезпечніших злочинців США. Однак люди сприймають його як героя. Керівництво ФБР хоче знищити його репутацію та й самого чоловіка, а тому робить все, щоб Джонні став ворогом держави.

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"Життя у рожевому кольорі"

Рік виходу – 2007

Жанр – біографічна драма

Рейтинг IMDb – 7,6

Це неперевершена драма про життя співачки Едіт Піаф. Глядачі побачать трагічну та важку долю французької легендарної співачки, яка своїм голосом змушувала весь світ затамувати подих.

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