Чимало кіноманів нарікають, що сучасні стрічки можуть бути дещо прогнозованими. Однак щороку голлівудським режисерам все ж вдається створити фільми, які здатні здивувати навіть найвибагливіших любителів кіно.

Перед останнім літнім вікендом 24 канал підібрав особливі стрічки, які точно підкорять кожного кіномана. Та будьте готові, що фільми з цієї добірки будуть мати напружений сюжет та непередбачуваний фінал.

Рекомендуємо Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують

"Джентльмени"

Рік виходу – 2020

Жанр – бойовик, кримінал

Рейтинг IMDb – 7,9

Американець Міккі Пірсон після завершення навчання в Оксфорді переїхав до Великої Британії та заснував там ідеальний бізнес. У старовинному маєтку чоловік вирощував марихуану та ділив прибуток з усіма помічниками. Та от Міккі Пірсон вирішив продати наркобізнес, спровокувавши напружену боротьбу серед конкурентів. І фінал цієї стрічки добре продуманий режисером Гаєм Річі.

Дивіться трейлер до фільму "Джентльмени": відео

"Небезпечна гра Слоун"

Рік виходу – 2016

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 7,5

Талановита лобістка Елізабет Слоун завдяки гострому розуму просуває у Конгресі США законопроєкти. Щоб завоювати певну кількість голосів, вона майстерно маніпулює політиками, переконує їх та змушує публічно пообіцяти віддати свій голос на засіданні. Однак чергова справа за заборону торгівлі зброєю може знищити її кар'єру, адже впливові конгресмени починають жорстку гру проти Елізабет. І тут відступити неможливо, а у боротьбі за своє майбутнє головна героїня буде особливо винахідливою.

Дивіться трейлер до фільму "Небезпечна гра Слоун": відео

"Ідеальні незнайомці"

Рік виходу – 2016

Жанр – драма, комедія

Рейтинг IMDb – 7,8

Три закохані пари та одинак зустрічаються на звану вечерю. Щоб додати гостроти зустрічі, одна з друзів пропонує зіграти у просту гру: у кого задзвонить телефон, повинен відповісти на виклик на гучному зв'язку чи прочитати смс-повідомлення. Вечеря триває, поки головні герої розкривають таємниці один одного, про які ніхто не здогадувався. І фінал комедійної стрічки зможе вас здивувати.

Дивіться трейлер до фільму "Ідеальні незнайомці": відео

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"Хто я"

Рік виходу – 2014

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 7,6

Комп'ютерний геній Бенджамін змалку вміє зламувати різні системи та веде досить відлюдькуватий спосіб життя. Та одного дня він випадково зустрічає свою протилежність – впевненого і нахабного хлопця Макса. З ним та ще кількома хакерами хлопець здійснює зухвалі кібератаки, які спрямовані розбурхати байдуже суспільство. З часом Бенджамін і його друзі стають кумирами для молоді, а спецагенти починають розслідування проти них. І історія головного героя матиме дуже несподівані повороти.

Дивіться трейлер до фільму "Хто я": відео

"Загублена"

Рік виходу – 2014

Жанр – драма, детектив, трилер

Рейтинг IMDb – 8,1

Емі та Нік Данн здаються взірцевим подружжям. На 5 річницю шлюбу вони хочуть влаштувати вечірку, на яку запрошені друзі та родичі пари. Однак несподівано Нік виявляє, що його дружина безслідно зникла, а у будинку є сліди нападу, які хтось хотів приховати. Відтоді життя Ніка Данна перетворюється на пекло, адже детективи підозрюють його у вбивстві. Та щохвилини глядачів шокуватимуть все нові деталі цієї заплутаної історії.

Дивіться трейлер до фільму "Загублена": відео

"Ілюзія обману"

Рік виходу – 2013, 2016

Жанр – трилер, детектив, кримінал

Рейтинг IMDb – 7,3

Одні з найгеніальніших ілюзіоністів створюють свою власну команду, яку називають "Чотири вершники". Під час видовищних шоу вони здійснюють пограбування, в які складно повірити. Тому на пошуки доказів їхньої вини відправляють найкращих агентів ФБР.

Стрічка складається з двох частин, кожна з яких зможе вразити кіноманів.

Дивіться трейлер до фільму "Ілюзія обману": відео

"Петля часу"

Рік виходу – 2012

Жанр – науково-фантастичний екшн

Рейтинг IMDb – 7,4

У 2074 році держави настільки контролювали злочини, що вбивства неможливо було приховати. Тому група найманців відправлялась на десятки років назад, коли кримінальні справи були звичним явищем. Та гра з часом є дуже непередбачуваною, в чому переконався головний герой. Одного дня він зустріне себе в молодості із завданням знищити одного з них двох.

Дивіться трейлер до фільму "Петля часу": відео

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"Найкраща пропозиція"

Рік виходу – 2012

Жанр – романтика, драма

Рейтинг IMDb – 7,8

Головний герой стрічки – Вергілій Олдман. Він працює директором аукціонного дому та отримує шалений прибуток завдяки шахрайським схемам. Чоловік оголошує оригінали картин підробками та скуповує їх за мізерні суми. І, здавалось, обманути такого знаного шахрая не зможе ніхто. Та Вергілій зустрічає таємничу жінку. яка хоче позбутись антикваріату своїх батьків. Сам не підозрюючи головний герой стає учасником складної гри, з якої вийти не просто.

Дивіться трейлер до фільму "Найкраща пропозиція": відео 18+

"Лінкольн для адвоката"

Рік виходу – 2011

Жанр – трилер, кримінал

Рейтинг IMDb – 7,3

У центрі подій цього фільму – адвокат Міккі Геллер. Через напружену роботу та постійну зайнятість він фактично живе у своєму авто та часто вивчає документи під час поїздки. Одного дня його клієнтом стає багатій із Беверлі-Гіллз, який може принести йому чималі прибутки. Хлопця звинувачують у вбивстві повії, однак сам він присягається, що цього не робив. Але не все так гладко у цій справі, а чергова робота обертається для Міккі справжньою грою на виживання.

Дивіться трейлер до фільму "Лінкольн для адвоката": відео

"Початковий код"

Рік виходу – 2011

Жанр – трилер, екшн

Рейтинг IMDb – 7,5

Спецслужби США розробляють секретну програму, яка може допомогти уникнути терактів. Завдяки розробці одного з ветеранів відправляють у тіло зовсім іншої людини, що перебуває у звичайному рейсовому потязі. У головного героя є всього 8 хвилин, щоб дізнатись, хто стоїть за терактом. І повертатись він буде до тих пір, поки не з'ясує, як запобігти масштабній трагедії.

Дивіться короткий огляд до фільму "Початковий код": відео