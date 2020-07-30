30 липня знаменитий голлівудський режисер Крістофер Нолан святкує 50-річчя. З нагоди ювілею ми вирішили пригадати, якими фільмами-головоломками відзначився цей талановитий представник Голлівуду. І, переконані, кожен з проєктів зможе здивувати глядачів.

Крістофер Нолан – знаний майстер головоломок, повідомляє 24 канал. У кожній його стрічці передбачити розвиток подій просто неможливо, а заплутані деталі викликають роздуми і після перегляду. У день народження режисера пропонуємо переглянути найкращі роботи Крістофера Нолана, які традиційно входять до рейтингів найкращих стрічок в історії світового кіно та добірки улюблених фільмів-головоломок мільйонів кіноманів.

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"Переслідування"

Рік виходу – 1998

Жанр – трилер, детектив

Рейтинг IMDb – 7,5

Молодий письменник Біл потребує грошей та починає переслідувати незнайомців на вулицях Лондона. Він пояснює це тим, що шукає натхнення для написання нової книги. Одного дня чоловік зустрічає злодія Кобба, який грабує квартири, насолоджуючись вивченням речей своїх жертв і змушуючи їх переосмислити своє життя після грабунку. Біл починає перевтілюватись у свого нового друга, однак швидко розуміє, що має зовсім інші мотиви своїх злочинів.

Стрічка є особливою у творчості Крістофера Нолана, адже саме вона стала перший повнометражним фільмом у кар'єрі режисера.

Дивіться трейлер до фільму "Переслідування": відео

"Пам'ятай"

Рік виходу – 2000

Жанр – трилер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,4

Ця стрічка входить до 100 найкращих фільмів за версією IMDb. У центрі подій – історія багатія Леонарда Шелбі, який, хоч і їздить на дорогому авто, оселяється в мотелях. Головна мета чоловіка – знайти вбивцю своєї дружини. І розгадати заплутану справу неможливо, адже Шелбі страждає від рідкісної форми амнезії. Він пам'ятає всі події до вбивства, однак не скаже, що було 15 хвилин тому.

Дивіться трейлер до фільму "Пам'ятай": відео

"Безсоння"

Рік виходу – 2002

Жанр – трилер, детектив

Рейтинг IMDb – 7,2

Детективи Лос-Анджелеса приїжджають на Аляску, щоб розслідувати справу вбивства молодої дівчини. Злочин був особливо жорстоким, оскільки нападник спершу бив свою жертву, після чого вирішив не залишати її живою. Місцеві поліцейські думають, що винним є однокласник та бойфренд дівчини. Проте детектив Дормер переконаний: вбивця є більш досвідченим.

Ускладнює розслідування стан головного героя, який не може заснути через білі ночі на Алясці. Окрім цього, вбивця шантажує Дормера інформацією, яка може зруйнувати його кар'єру.

Дивіться трейлер до фільму "Безсоння": відео

"Престиж"

Рік виходу – 2006

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 8,5

Неймовірна стрічка "Престиж" від Крістофера Нолана також потрапила у 50 найкращих фільмів всіх часів. За сюжетом, два фокусники, які є найкращими ілюзіоністами, змагаються один з одним. З роками конкуренція Роберта і Альфреда перетворюється на справжню запеклу боротьбу. Для перемоги головні герої ладні на все, навіть якщо війна загрожує життю іншим.

Фінал цієї стрічки назвали одним з найнепередбачуваніших в історії світового кінематографа.

Дивіться трейлер до фільму "Престиж": відео

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"Темний лицар"

Рік виходу – 2008

Жанр – фентезі, бойовик, драма

Рейтинг IMDb – 9,0

За всю історію франшизи про Бетмена жоден фільм не мав такого успіху, як трилогія Крістофера Нолана. Майстер інтриги створив неймовірні стрічки, які врешті відзначили Оскаром.

У стрічці "Темний лицар" режисер показав боротьбу Бетмена з найнебезпечніших лиходіїв – Джокером. І тут глядачів вразило все: непередбачувані повороти подій, неймовірне перевтілення Гіта Леджера у злочинця та ефектні кадри переслідувань.

Дивіться трейлер до фільму "Темний лицар": відео

"Початок"

Рік виходу – 2010

Жанр – фентезі, трилер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,8

Фільм "Початок" – це ще та головоломка для кіноманів. У стрічці розповідається про злодіїв, які здатні вкрасти ідеї з підсвідомості людини, пробираючись у сновидіння інших. Та одного разу Домінік Кобб зі своєю командою отримує незвичне замовлення: він повинен впровадити у розум багатія бізнес-рішення. А винагородою для головного героя стане можливість побачитись зі своїми дітьми. та багатошарова реальність змусить усіх задуматись, у якому світі відбуваються події.

Дивіться трейлер до фільму "Початок": відео

"Інтерстеллар"

Рік виходу – 2014

Жанр – наукова фантастика

Рейтинг IMDb – 8,6

Не менш заплутаний сюжет Крістофер Нолан пропонує у фільмі "Інтерстеллар". Тут всі події відбуваються у недалекому майбутньому, коли клімат на Землі різко погіршується. Людству загрожує вимирання, тому NASA розробляє секретний проєкт "Лазар". Троє вчених і колишній пілот стають останньою надією людства та вирушають на пошуки проходу у сусідню Галактику. Однак саме там на головних героїв чекає чимало випробувань і рішень, від яких залежить життя мільярдів.

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"Дюнкерк"

Рік виходу – 2017

Жанр – трилер, драма, історичний, воєнний

Рейтинг IMDb – 7,9

У час Другої світової війни розгортається Дюнкерська битва. Війська союзників відступають до лінії берега, де опиняються між морем та німецькою армією. Британський флот має допомогти військовим з евакуацією, а тим часом учасники бойових дій починають боротьбу за своє життя. І тут режисер знайомить глядачів з головними учасниками війни та їхніми історіями.

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