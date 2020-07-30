30 июля знаменитый голливудский режиссер Кристофер Нолан празднует 50-летие. По случаю юбилея мы решили вспомнить, какими фильмами-головоломками отметился этот талантливый представитель Голливуда. И, уверены, каждый из проектов сможет удивить зрителей.

Кристофер Нолан – известный мастер головоломок, сообщает 24 канал. В каждой его ленте предугадать развитие событий просто невозможно, а запутанные детали вызывают размышления и после просмотра. В день рождения режиссера предлагаем посмотреть лучшие работы Кристофера Нолана, которые традиционно входят в рейтинги лучших лент в истории мирового кино и подборки любимых фильмов-головоломок миллионов киноманов.

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"Преследование"

Год выхода – 1998

Жанр – триллер, детектив

Рейтинг IMDb – 7,5

Молодой писатель Билл нуждается в деньгах и начинает преследовать незнакомцев на улицах Лондона. Он объясняет это тем, что ищет вдохновения для написания новой книги. Однажды мужчина встречает вора Кобба, который грабит квартиры, наслаждаясь изучением вещей своих жертв, заставляя их переосмыслить свою жизнь после грабежа. Билл начинает перевоплощаться в своего нового друга, однако быстро понимает, что имеет совсем другие мотивы своих преступлений.

Лента является особой в творчестве Кристофера Нолана, ведь именно она стала первым полнометражным фильмом в карьере режиссера.

Смотрите трейлер к фильму "Преследование": видео

"Помни"

Год выхода – 2000

Жанр – триллер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,4

Эта лента входит в 100 лучших фильмов по версии IMDb. В центре событий – история богача Леонарда Шелби, который, хоть и ездит на дорогом авто, поселяется в мотелях. Главная цель мужчины – найти убийцу своей жены. Но разгадать запутанное дело невозможно, ведь Шелби страдает от редкой формы амнезии. Он помнит все события до убийства, однако не скажет, что было 15 минут назад.

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"Бессонница"

Год выхода – 2002

Жанр – триллер, детектив

Рейтинг IMDb – 7,2

Детективы Лос-Анджелеса приезжают на Аляску, чтобы расследовать дело об убийстве молодой девушки. Преступление было особенно жестоким, поскольку нападающий сперва бил свою жертву, после чего решил не оставлять ее живой. Местные полицейские полагают, что виновным является одноклассник и бойфренд девушки. Однако детектив Дормер убежден: убийца является более опытным.

Усложняет расследование состояние главного героя, который не может заснуть из-за белых ночей на Аляске. Кроме этого, убийца шантажирует Дормера информацией, которая может разрушить его карьеру.

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"Престиж"

Год выхода – 2006

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 8,5

Невероятная лента "Престиж" от Кристофера Нолана также попала в 50 лучших фильмов всех времен. По сюжету, два фокусника, которые являются лучшими иллюзионистами, соревнуются друг с другом. С годами конкуренция Роберта и Альфреда превращается в настоящую ожесточенную борьбу. Для победы главные герои готовы на все, даже если война угрожает жизни другим.

Финал этой ленты назвали одним из самых непредсказуемых в истории мирового кинематографа.

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"Темный рыцарь"

Год выхода – 2008

Жанр – фэнтези, боевик, драма

Рейтинг IMDb – 9,0

За всю историю франшизы о Бэтмене ни один фильм не имел такого успеха, как трилогия Кристофера Нолана. Мастер интриги создал невероятные картины, которые в конце отметили Оскаром.

В ленте "Темный рыцарь" режиссер показал борьбу Бэтмена с самым опасным злодеем – Джокером. И тут зрителей поразило все: непредсказуемые повороты событий, невероятное перевоплощение Гита Леджера в преступника и эффектные кадры преследований.

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"Начало"

Год выхода – 2010

Жанр – фэнтези, триллер, детектив

Рейтинг IMDb – 8,8

Фильм "Начало" – это еще та головоломка для киноманов. В ленте рассказывается о ворах, которые способны украсть идеи из подсознания человека, пробираясь в сновидения других. И однажды Доминик Кобб со своей командой получает необычный заказ: он должен внедрить в разум богача бизнес-решения. А наградой для главного героя станет возможность увидеться со своими детьми. Но многослойная реальность заставит всех задуматься, в каком мире происходят события.

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"Интерстеллар"

Год выхода – 2014

Жанр – научная фантастика

Рейтинг IMDb – 8,6

Не менее запутанный сюжет Кристофер Нолан предлагает в фильме "Интерстеллар". Здесь все события происходят в недалеком будущем, когда климат на Земле резко ухудшается. Человечеству грозит вымирание, поэтому NASA разрабатывает секретный проект "Лазарь". Трое ученых и бывший пилот становятся последней надеждой человечества и отправляются на поиски прохода в соседнюю Галактику. Однако именно там на главных героев ждет немало испытаний и решений, от которых зависит жизнь миллиардов.

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"Дюнкерк"

Год выхода – 2017

Жанр – триллер, драма, исторический, военный

Рейтинг IMDb – 7,9

Во время Второй мировой войны разворачивается Дюнкеркская битва. Войска союзников отступают к линии берега, где оказываются между морем и немецкой армией. Британский флот должен помочь военным с эвакуацией, а тем временем участники боевых действий начинают борьбу за свою жизнь. И здесь режиссер знакомит зрителей с главными участниками войны и их историями.

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