Немало киноманов сетуют, что современные ленты могут быть прогнозируемыми. Однако каждый год голливудским режиссерам все же удается создать фильмы, которые способны удивить даже самых требовательных любителей кино.

Перед последним летним уикендом 24 канал подобрал особые ленты, которые точно покорят каждого киномана. И будьте готовы, что фильмы из этой подборки будут иметь напряженный сюжет и непредсказуемый финал.

Рекомендуем Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

"Джентльмены"

Год выхода – 2020

Жанр – боевик, криминал

Рейтинг IMDb – 7,9

Американец Микки Пирсон после завершения обучения в Оксфорде переехал в Британию и основал там идеальный бизнес. В старинном поместье мужчина выращивал марихуану и делил прибыль со всеми помощниками. И вот Микки Пирсон решил продать наркобизнес, спровоцировав напряженную борьбу среди конкурентов. Финал этой ленты отлично продуман режиссером Гаем Ричи.

Смотрите трейлер к фильму "Джентльмены": видео

"Опасная игра Слоун"

Год выхода – 2016

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 7,5

Талантливая лоббистка Элизабет Слоун благодаря острому уму продвигает в Конгрессе США законопроекты. Чтобы завоевать определенное количество голосов, она искусно манипулирует политиками, убеждает их и заставляет публично пообещать отдать свой голос на заседании. Однако очередное дело о запрете торговли оружием может уничтожить ее карьеру, так как влиятельные конгрессмены начинают жесткую игру против Элизабет. И здесь отступить невозможно, но в борьбе за свое будущее главная героиня будет особенно изобретательной.

Смотрите трейлер к фильму "Опасная игра Слоун": видео

"Идеальные незнакомцы"

Год выхода – 2016

Жанр – драма, комедия

Рейтинг IMDb – 7,8

Три влюбленные пары и одиночка встречаются на званый ужин. Чтобы добавить остроту встрече, один из друзей предлагает сыграть в простую игру: у кого зазвонит телефон, тот должен ответить на вызов на громкой связи или прочитать смс-сообщение. Ужин продолжается, пока главные герои раскрывают тайны друг друга, о которых никто и не догадывался. Финал же комедийной ленты сможет вас удивить.

Смотрите трейлер к фильму "Идеальные незнакомцы": видео

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"Кто я"

Год выхода – 2014

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 7,6

Компьютерный гений Бенджамин с детства умеет взламывать различные системы и ведет довольно нелюдимый образ жизни. И вот однажды он случайно встречает свою противоположность – уверенного и наглого парня Макса. С ним и еще несколькими хакерами парень совершает дерзкие кибератаки, которые направлены взбудоражить равнодушное общество. Со временем Бенджамин и его друзья становятся кумирами для молодежи, а спецагенты начинают расследование против них. И история главного героя будет иметь очень неожиданные повороты.

Смотрите трейлер к фильму "Кто я": видео

"Исчезнувшая"

Год выхода – 2014

Жанр – драма, детектив, триллер

Рейтинг IMDb – 8,1

Эми и Ник Данн кажутся образцовыми супругами. На 5 годовщину брака они хотят устроить вечеринку, на которую приглашены друзья и родственники пары. Однако неожиданно Ник обнаруживает, что его жена бесследно исчезла, а в доме есть следы нападения, которые кто-то хотел скрыть. С тех пор жизнь Ника Данна превращается в ад, так как детективы подозревают его в убийстве. Но ежеминутно зрителей будут шокировать все новые детали этой запутанной истории.

Смотрите трейлер к фильму "Исчезнувшая": видео

"Иллюзия обмана"

Год выхода – 2013, 2016

Жанр – триллер, детектив, криминал

Рейтинг IMDb – 7,3

Одни из самых гениальных иллюзионистов создают свою собственную команду, которую называют "Четыре всадника". Во время зрелищных шоу они совершают ограбления, в которые сложно поверить. Поэтому на поиски доказательств их вины отправляют лучших агентов ФБР.

Лента состоит из двух частей, каждая из которых сможет поразить киноманов.

Смотрите трейлер к фильму "Иллюзия обмана": видео

"Петля времени"

Год выхода – 2012

Жанр – научно-фантастический экшн

Рейтинг IMDb – 7,4

В 2074 году государства настолько контролировали преступления, что убийства невозможно было скрыть. Потому группа наемников отправлялась на десятки лет назад, когда криминальные дела были привычным явлением. Но игра со временем очень непредсказуема, в чем сполна убедился главный герой. Однажды он встретит себя в молодости с заданием уничтожить одного из них двоих.

Смотрите трейлер к фильму "Петля времени": видео

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"Лучшее предложение"

Год выхода – 2012

Жанр – романтика, драма

Рейтинг IMDb – 7,8

Главный герой ленты – Вергилий Олдман. Он работает директором аукционного дома и получает бешеную прибыль благодаря мошенническим схемам. Мужчина объявляет оригиналы картин подделками и скупает их за мизерные суммы. И, казалось, обмануть такого известного мошенника не сможет никто. Но Вергилий встречает таинственную женщину. которая хочет избавиться от антиквариата своих родителей. Сам того не подозревая, главный герой становится участником сложной игры, из которой выйти непросто.

Смотрите трейлер к фильму "Лучшее предложение": видео 18+

"Линкольн для адвоката"

Год выхода – 2011

Жанр – триллер, криминал

Рейтинг IMDb – 7,3

В центре событий этого фильма – адвокат Микки Геллер. Из-за напряженной работы и постоянной занятости он фактически живет в своем авто и часто изучает документы во время поездки. Однажды его клиентом становится богач из Беверли-Хиллз, который может принести ему немалую прибыль. Парня обвиняют в убийстве проститутки, однако сам он клянется, что этого не делал. Но не все так гладко в этом деле, а очередная работа оборачивается для Микки настоящей игрой на выживание.

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"Исходный код"

Год выхода – 2011

Жанр – триллер, экшн

Рейтинг IMDb – 7,5

Спецслужбы США разрабатывают секретную программу, которая может помочь избежать терактов. Благодаря разработке одного из ветеранов отправляют в тело совсем другого человека, который находится в обычном рейсовом поезде. У главного героя есть всего 8 минут, чтобы узнать, кто стоит за терактом. И возвращаться он будет до тех пор, пока не выяснит, как избежать масштабной трагедии.

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