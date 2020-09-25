Вілл Сміт за роки своєї кар'єри в Голлівуді не тільки став топовим актором, але й індикатором якості стрічок. Більшість фільмів, в яких знімається американець, отримують чудові рецензії від глядачів, адже роботи Вілла Сміта порушують соціальні теми та змушують задуматись над важливими питаннями.

У п'ятницю, 25 вересня, Вілл Сміт святкує 52-річчя. З нагоди цієї дати 24 канал підібрав фільми, які варто переглянути кожному.

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"Двійник"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,7

У цій стрічці Вілл Сміт зіграв одразу дві ролі. За сюжетом, Генрі Броген – найкращий кілер, який нарешті хоче піти у відставку та розпочати спокійні будні. Та у його роботодавців є інші плани: вони хочуть знищити найманця. На завдання відправляють особливого бійця, який є точною копією головного героя.

Стрічка є типовим американським бойовиком, однак змушує задуматись про наслідки клонування.

Дивіться трейлер до фільму "Двійник": відео

"Прихована краса"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

Говард Інлет – успішний директор рекламного агентства. Здається, він має все: кар'єру, чудовий будинок в Нью-Йорку, сім'ю і справжнє щастя. Однак все змінюється після втрати рідних. Відтоді Говард впадає у депресію та звертається до Всесвіту, щоб отримати відповіді. Колеги розробляють план, як повернути чоловіка до життя. Та все йде не так, як задумувалось.

Стрічка точно допоможе обдумати питання плинності часу, болю втрати та важливості існування, а кожен глядач згадає події із власного минулого.

Дивіться трейлер до фільму "Прихована краса": відео

"Оборонець"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

Іммігрант Беннет Омалу працює невропатологом. Він звертає увагу на загадкові смерті гравців американського футболу. У ході дослідження Беннет встановлює, що всі спортсмени перед смертю скаржились на головний біль і приступи депресії, викликані травмами під час гри. Докази він передає Національній футбольній лізі, однак правда нікого не цікавить, коли мова йде про мільйонні прибутки. Тому лікар стає загрозою для корпорацій, а Беннет починає запекле протистояння.

Стрічка чудово показує, наскільки одна людина є вагомою у світі та може докорінно все змінити. Звичайний лікар зумів вийти проти світових олігархів та звичної системи і не здатись під тиском обставин.

Дивіться трейлер до фільму "Оборонець": відео

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"Земля після нашої ери"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 8,3

У далекому майбутньому люди переселились на планету Нова Прайм, адже Земля була забруднена і виснажена. Але виявилось, що там вже живуть інопланетяни та істоти урси. Вони вистежують людей завдяки феромонам, які виділяються через страх, та вбивають їх. Єдині безстрашні рейнджери можуть протистояти урсам. Серед них – Сайфер.

Із сином чоловік вирушає на Землю та здійснює вимушену посадку. У цій небезпечній мандрівці родичі змушені будуть боротись за виживання та налагодити втрачене спілкування. І тут глядачі побачать не тільки майбутнє, коли людство зробило Землю не придатною для життя, але й байдужість батька, який тільки в екстремальний час почав приділяти увагу сину.

Дивіться трейлер до фільму "Земля після нашої ери": відео

"Сім душ"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,6

Бен Томас потрапляє в моторошну аварію, в якій помирають 7 людей. Серед жертв ДТП – дружина головного героя. Бен переживає трагедію по-своєму та вирішує відновити рівновагу: він шукає спосіб врятувати 7 незнайомців. І все йде за планом, поки чоловік не зустрічає смертельно хвору дівчину, яка може вилікувати його душу

Ця драма не залишить глядачів байдужими і точно викличе чимало думок про життя.

Дивіться трейлер до фільму "Сім душ": відео

"Я – легенда"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

Людство розробило страшний вірус, який знищив майже все населення Землі. Ті, хто вижив після інфікування, перетворились на монстрів з примітивними інстинктами. Єдиний, хто вцілів у Нью-Йорку – науковець Роберт Невель. Він весь свій вільний час присвячує дослідженням та створенню вакцини від вірусу.

Наука стрімко розвивається у сучасному світі. І фільм "Я – легенда" змушує задуматись, як біологічна зброя та штучні віруси ставлять під загрозу існування людей.

Дивіться трейлер до фільму "Я – легенда": відео

"У гонитві за щастям"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Це, мабуть, один з найчуттєвіших та найемоційніших фільмів з Віллом Смітом. За сюжетом, біржовий брокер Кріс Гарднер досягає усього тільки наполегливою працею. Чоловік не звик покладатись на везіння, а тому керується принципом: "Хочеш чогось – йди і досягай". Але він ще й батько-одинак, відтак щодня має думати, як витягнути себе і сина зі злиднів.

Фільм змушує кожного задуматись не над досягненнями, а над тим, заради чого ми живемо.

Дивіться трейлер до фільму "У гонитві за щастям": відео

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"Метод Хітча"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,6

Це, на перший погляд, звичайна романтична комедія. У центрі сюжету – Алекс Гітченс, який працює під псевдонімом Хітч. Чоловік має нетипову роботу і допомагає хлопцям підкорити серце дівчини, в яку вони закохані. Та, сам того не очікуючи, Хітч також закохується у журналістку Сару. Але чи подіють його методи зваблення на красуню?

Стрічка показує глядачам, що не варто соромитись власного "я" та вдавати із себе іншу людину. І саме щирість та впевненість у собі допомагає побудувати стосунки.

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"Я, робот"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 7,1

У майбутньому роботи стали звичними помічниками людини. Та от головний герой стрічки розуміє, що бездушні машини можуть вийти з-під контролю. Поліцейський береться за розслідування вбивства, в якому замішаний робот. Ситуація критична, адже якщо машини почнуть порушувати головний закон і вбиватимуть людей, вони можуть захопити Землю. Та як покласти цьому край, коли всі звикли до новітніх технологій.

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"Ворог держави"

Рік виходу – 1998

Рейтинг IMDb – 7,3

Адвокат Роберт Дін має успіхи у кар'єрі та насолоджується сімейний життям. Одного дня всі його будні руйнуються, коли на його очах гине давній знайомий, а чоловік отримує компромат на високопосадовців. Тепер – Роберт Дін стає ворогом держави, а на нього влаштовують полювання всі спецслужби.

"Скільки існує таких випадків у реальному житті?" – це питання одразу виникає у глядачів після перегляду стрічки. Окрім цього, фільм "Ворог держави" показує, наскільки політики легко знищують людей, які загрожують їхній кар'єрі.

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