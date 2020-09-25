Уилл Смит за годы своей карьеры в Голливуде не только стал топовым актером, но и индикатором качества лент. Большинство фильмов, в которых снимается американец, получают прекрасные рецензии от зрителей, ведь работы Уилла Смита нарушают социальные темы и заставляют задуматься над важными вопросами.

В пятницу, 25 сентября, Уилл Смит празднует 52-летие. По случаю этой даты 24 канал подобрал фильмы, которые стоит посмотреть каждому.

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"Двойник"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,7

В этой ленте Уилл Смит сыграл сразу две роли. По сюжету, Генри Броген – лучший киллер, который хочет наконец уйти в отставку и начать спокойные будни. Но у его работодателей есть другие планы: они хотят уничтожить наемника. На задание отправляют особого бойца, который является точной копией главного героя.

Лента является типичным американским боевиком, однако заставляет задуматься о последствиях клонирования.

Смотрите трейлер к фильму "Двойник": видео

"Призрачная красота"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

Говард Инлет – успешный директор рекламного агентства. Кажется, у него есть все: карьера, прекрасный дом в Нью-Йорке, семья и настоящее счастье. Однако все меняется после потери родных. С тех пор Говард впадает в депрессию и обращается к Вселенной, чтобы получить ответы. Коллеги разрабатывают план, как вернуть мужчину к жизни. Но все идет не так, как задумывалось.

Лента точно поможет обдумать вопрос текучести времени, боли утраты и важности существования, а каждый зритель вспомнит события из собственного прошлого.

Смотрите трейлер к фильму "Призрачная красота": видео

"Защитник"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

Иммигрант Беннет Омалу работает невропатологом. Он обращает внимание на загадочные смерти игроков американского футбола. В ходе исследования Беннет устанавливает, что все спортсмены перед смертью жаловались на головную боль и приступы депрессии, вызванные травмами во время игры. Доказательства он передает Национальной футбольной лиге, однако правда никого не интересует, когда речь идет о миллионных прибылях. Поэтому врач становится угрозой для корпораций, а Беннет начинает ожесточенное противостояние.

Лента прекрасно показывает, насколько один человек является весомым в мире и может в корне все изменить. Обычный врач сумел выйти против мировых олигархов и привычной системы и не сдаться под давлением обстоятельств.

Смотрите трейлер к фильму "Защитник": видео

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"После нашей эры"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 8,3

В далеком будущем люди переселились на планету Нова Прайм, ведь Земля была загрязнена и истощена. Но оказалось, что там уже живут инопланетяне и существа урсы. Они выслеживают людей благодаря феромонам, которые выделяются из-за страха, и убивают их. Единственные бесстрашные рейнджеры могут противостоять урсам. Среди них – Сайфер.

С сыном мужчина отправляется на Землю и совершает вынужденную посадку. В этом опасном путешествии родственники вынуждены будут бороться за выживание и наладить потерянное общение. И здесь зрители увидят не только будущее, когда человечество сделало Землю не пригодной для жизни, но и равнодушие отца, который только в экстремальное время начал уделять внимание сыну.

Смотрите трейлер к фильму "После нашей эры": видео

"Семь жизней"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,6

Бен Томас попадает в жуткую аварию, в которой умирают 7 человек. Среди жертв ДТП – жена главного героя. Бен переживает трагедию по-своему и решает восстановить равновесие: он ищет способ спасти 7 незнакомцев. И все идет по плану, пока мужчина не встречает смертельно больную девушку, которая может вылечить его душу

Эта драма не оставит зрителей равнодушными и точно вызовет немало мыслей о жизни.

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"Я – легенда"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

Человечество разработало страшный вирус, который уничтожил почти все население Земли. Те, кто выжил после заражения, превратились в монстров с примитивными инстинктами. Единственный, кто уцелел в Нью – Йорке-ученый Роберт Невель. Он все свое свободное время посвящает исследованиям и созданию вакцины от вируса.

Наука стремительно развивается в современном мире. И фильм "Я – легенда" заставляет задуматься, как биологическое оружие и искусственные вирусы ставят под угрозу существование людей.

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"В погоне за счастьем"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Это, пожалуй, один из самых чувственных и эмоциональных фильмов с Уиллом Смитом. По сюжету, биржевой брокер Крис Гарднер достигает всего только упорным трудом. Мужчина не привык полагаться на везение, а потому руководствуется принципом: "Хочешь чего-то – иди и достигай". Но он еще и отец-одиночка, поэтому каждый день должен думать, как вытащить себя и сына из нищеты.

Фильм заставляет каждого задуматься не над достижениями, а над тем, ради чего мы живем.

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"Метод Хитча"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,6

Это, на первый взгляд, обычная романтическая комедия. В центре сюжета – Алекс Хитченс, который работает под псевдонимом Хитч. Мужчина имеет нетипичную работу и помогает парням покорить сердца девушек, в которых они влюблены. Но, сам того не ожидая, Хитч также влюбляется в журналистку Сару. Но подействуют ли его методы обольщения на красавицу?

Лента показывает зрителям, что не стоит стесняться собственного "Я" и изображать из себя другого человека. И именно искренность и уверенность в себе помогают построить отношения.

Смотрите трейлер к фильму "Метод Хитча": видео

"Я, робот"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 7,1

В будущем роботы стали привычными помощниками человека. Но вот главный герой ленты понимает, что бездушные машины могут выйти из-под контроля. Полицейский берется за расследование убийства, в котором замешан робот. Ситуация критическая, ведь если машины начнут нарушать главный закон и убивать людей, они могут захватить Землю. Но как положить этому конец, когда все привыкли к новейшим технологиям.

Смотрите трейлер к фильму "Я, робот": видео

"Враг государства"

Год выхода – 1998

Рейтинг IMDb – 7,3

Адвокат Роберт Дин успешен в карьере и наслаждается семейной жизнью. Однажды все его будни рушатся, когда на его глазах погибает давний знакомый, а мужчина получает компромат на высокопоставленных чиновников. Теперь – Роберт Дин становится врагом государства, а на него устраивают охоту все спецслужбы.

"Сколько существует таких случаев в реальной жизни?"– этот вопрос сразу возникает у зрителей после просмотра ленты. Кроме этого, фильм "Враг государства" показывает, насколько политики легко уничтожают людей, которые угрожают их карьере.

Смотрите трейлер к фильму "Враг государства": видео