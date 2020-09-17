Украинский дизайнер Андре Тан решил назвать свои любимые фильмы, которые, несомненно, достойны внимания киноманов. И сюда вошли не ленты о фэшн-индустрии, а разножанровые произведения мирового кинематографа.

Своей подборкой Андре Тан поделился на инстаграм-странице. Модельер признался, что из-за плотного графика в работе не может часто посещать кинотеатры и просматривать все новинки кино. Однако в свободное время он все же смотрит ленты, некоторые из которых становятся его любимыми.

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"Мне нравится фантастика и все, что связано с космосом, галактикой, космическими кораблями. Но в то же время люблю фильмы, которые основаны на реальных событиях. Также смотрю документальные ленты, даже могу процитировать любой документальный фильм, связанный с модой. Ну и, конечно же, с появлением ребенка я полюбил не только фильмы, но и мультики", – рассказал Андре Тан.

Так какие ленты дизайнер предлагает пересмотреть каждому, узнавайте в подборке.

"Парфюмер: История одного убийцы"

Год выхода – 2006

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 7,5

Сюжет. Главный герой фильма "Парфюмер" – Жан Батист. Он долго работал на парижского парфюмера Бильдини, оставив ему сотни уникальных формул ароматов. Но Жан имеет большую цель – создать парфюм, способный влюблять, сводить людей с ума и подчинять толпы. И для этого он отправляется во французский Грасса, чтобы научиться собирать и хранить ароматы. В своем деле он окажется жестоким и будет отбирать жизнь, чтобы воплотить свою идею.

Комментарий Андре Тана: "Парфюмер" смотрел 20 раз, не все его понимают и принимают, но это мой самый любимый фильм. Он об удивительной истории человека, который влюблен в свое дело и ради него готов делать все. Можно сказать, что я увидел себя в безумном фанатизме к своему делу!"

Смотрите трейлер к фильму "Парфюмер: История одного убийцы": видео

"Отель "Гранд Будапешт"

Год выхода – 2014

Жанр – криминальная комедия

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет. Лента рассказывает о захватывающих и курьезных происшествиях консьержа Густава М. и его портье Зеро Мустафы. И пока в бурном ХХ веке бушуют политические события, гостиница "Гранд Будапешт" принимает известных личностей. Одна из гостей – Мадам Д. С этой старшей леди Густав имеет романтические отношения, поэтому после смерти она завещает ему легендарную картину "Мальчик с яблоком". Пропажа полотна переворачивает с ног на голову весь отель, а главные герои прибегают к бегству.

Комментарий Андре Тана: "Отель "Гранд Будапешт" – прекрасная комедия Уэса Андерсона с целым созвездием выдающихся актеров. Во время просмотра глаза отдыхают. Фильм может не понравится только в том случае, если вы не любите комедии и не замечаете деталей".

Смотрите трейлер к фильму "Отель "Гранд Будапешт": видео

"Одинокий мужчина"

Год выхода – 2009

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,6

Сюжет. Профессор литературы Джордж переживает смерть своего любовника Джима. С мужем он имел отношения на протяжении 16 лет, поэтому теперь задумывается, есть ли у него будущее после этой потери. Мир главного героя как рассыпается на куски, а он пытается зацепиться за красоту этого мира, чтобы вновь обрести смысл жизни. И помогает Джорджу в этом его подруга Шарлотта.

Комментарий Андре Тана: "Одинокий мужчина", режиссером которого является Том Форд. Режиссер – настоящий профессионал своего дела. Очень хорошая лента. Конечно, это больше похоже на хороший рекламный ролик, чем на фильм, но я его очень люблю и считаю, что каждый дизайнер должен его посмотреть".

Смотрите трейлер к фильму "Одинокий мужчина": видео

"Клеопатра"

Год выхода – 1963

Жанр – исторический фильм

Рейтинг IMDb – 7,0

Сюжет. Фильм рассказывает о мудрой царице Египта Клеопатре, которая ради расцвета своего народа готова на все. После изгнания из дворца она восстанавливает свою власть благодаря Юлию Цезарю. Но после его смерти на Клеопатру ждет немало испытаний, которые способна пройти только хитрая императрица.

Комментарий Андре Тана: "Клеопатра" с Элизабет Тейлор. Наибольшее впечатление на меня произвели костюмы. Они просто завораживают: каждая деталь и образ продуман до мелочей. И, кстати, это самый дорогой фильм того времени".

Смотрите трейлер к фильму "Клеопатра": видео

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"Легенда Хью Гласса"

Год выхода – 2015

Жанр – боевик, приключения

Рейтинг IMDb – 8,0

Сюжет. Фильм рассказывает о событиях 1823 года, когда главный герой Хью Гласс со своим сыном и сотнями рабочих отправляются к истокам реки Миссури. Здесь они охотятся и собирают кожу, за которую можно выручить немалые деньги. Но есть большие опасности – это нападения местных жителей. После жестокой облавы главные герои убегают, а на самого поводыря Хью Гласса нападает медведица. Убийство сына и травма заставляют человека стать одержимым идеей мести. И остановить его ничего не сможет.

Комментарий Андре Тана: Здесь все и так понятно. Несравненный и сильный фильм во всех смыслах.

Смотрите трейлер к фильму "Легенда Хью Гласса": видео