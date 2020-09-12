12 сентября в Украине отмечают День украинского кино. Ежегодно наша киноиндустрия новыми лентами, которые покоряют весь мир. В особый праздник вспоминаем новинки осени, премьеры которых невозможно пропустить.

Как минимум 9 украинских лент готовят представить до конца 2020 года. Конечно, их премьеру могут перенести из-за пандемии коронавируса, однако пока киноманы в ожидании этих новинок осени. Какие же украинские фильмы не стоит пропускать в кинотеатрах – узнавайте в тематической подборке 24 канала.

Сейчас в кино Фильмы сентября 2020: какими громкими премьерами отметится первый месяц осени

"Забытые"

Дата выхода – 3 сентября 2020 года

Жанр – мелодрама

Возрастные ограничения: 18+

В центре сюжета фильма – оккупированный Донбасс. Когда привычные будни и места разрушаются войной, главное, что остается местным жителям – это не дать разрушить и себя. Эта мысль объединяет учительницу Нину и 17-летнего парня Андрея. Однако лента не только показывает жуткие события настоящего, но и силу любви.

Смотрите трейлер к фильму "Забытые": видео

"Тарас. Возвращение"

Дата выхода – 24 сентября 2020 года

Жанр – исторический фильм

Лента рассказывает о легендарной фигуре в истории Украины – писателе Тарасе Шевченко. По сюжету, в последние три месяца военной службы в Казахстане Кобзарь получает помилование от царя Александра II. Об этом он узнает из письма от друзей. Однако работники Новопетровского форта не спешат освобождать Тараса Шевченко, а тайный агент делает все для того, чтобы украинец не вышел из ссылки.

Смотрите трейлер к фильму "Тарас. Возвращение": видео

"Сказка старого мельника"

Дата выхода – 1 октября 2020 года

Жанр – фантастика

По сюжету, господин Адам возвращается домой после очередной битвы. Однако и здесь храброго воина ожидает непредвиденная ситуация: его родное село оказалось в плену злых чар. Защитить местных жителей берется парень Николай, который хочет впечатлить своими подвигами господина Адама. И на это у смельчака есть несколько причин, главная из которых – влюбленность в дочь воина Кристину.

Смотрите трейлер к фильму "Сказка старого мельника": видео

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"Червоный. Без линии фронта"

Дата выхода – 15 октября 2020 года

Жанр – драма

Это приквел к популярному фильму "Червоный". Лента расскажет о 1930-х годах, когда Первая мировая война закончилась, а затишье вскоре перебьет Вторая мировая. Однако в Украине противостояние никогда не прекращалось, ведь здесь есть и победы, и поражения, и погибшие герои. Единственное, чего нет – четкой линии фронта. В таких условиях живет Даниил Червоный, который из обычного студента пройдет путь к руководителю отряда УПА.

Смотрите трейлер к фильму "Червоный. Без линии фронта": видео

"Крепость Хаджибей"

Дата выхода – 15 октября 2020 года

Жанр – приключенческий, исторический фильм

В разгар российско-турецкой войны казак Андрей получает особую миссию – он должен доставить важное сообщение в Стамбул. Помочь парню должен был комендант крепости Хаджибей, однако незадолго до приезда казака он попал в плен. Андрей решает объединить усилия с дочерью мужчины Фатимой и освободить его. Для этого главные герои разрабатывают отчаянный и опасный план.

Смотрите трейлер к фильму "Крепость Хаджибей": видео

"Атлантида"

Дата выхода – 5 ноября 2020 года

Жанр – драма

Это антиутопия, события которой разворачиваются в 2025 году. Украина год уже как одержала победу в войне с Россией. Однако длительная оккупация повлияла на регион: от постоянных военных обстрелов бывшие города и села стали подобными Чернобылю: земля здесь совсем непригодна для жизни и напоминает пустыню. Но и в таких условиях могут зародиться новые чувства.

Смотрите тизер к фильму "Атлантида": видео

"Земля голубая, будто апельсин"

Дата выхода – 5 ноября 2020 года

Жанр – документальный фильм

Эта лента по-особенному покажет войну на Донбассе. В центре событий документального фильма – 36-летняя Анна, которая воспитывает четверых детей. Хотя вокруг семьи сеется разруха, главные герои не теряют оптимизм, играют на музыкальных инструментах и снимают собственные видео, где показывают, каким они видят Донбасс во время затяжной войны.

Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин": видео

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"Номера"

Дата выхода – 19 ноября 2020 года

Жанр – драма

Знаменитая драма-антиутопия была создана по мотивам пьесы Олега Сенцова. Съемки проходили, когда режиссер был в плену РФ, поэтому созданием ленты занимался Ахтем Сеитаблаев, учитывая советы заключенного творца.

По сюжету, существует мир, где общество подчиняется системе и правителю Нулю. Десять героев ежедневно делают одно и то же, не нарушая правил. Люди не имеют права на выбор, не могут даже решать, в кого влюбиться. Но жажда свободы зарождается, когда в мир Номеров попадает новый житель.

Смотрите трейлер к фильму "Номера": видео

"Другой Франко"

Дата выхода – осень 2020 года

Жанр – исторический байопик

Пока неизвестно, когда именно состоится премьера байопика "Другой Франко". По предварительным данным, фильм поступит в прокат до конца осени 2020 года.

Лента не будет рассказывать об Иване Франко, о чем свидетельствует и ее название. В центре событий окажется соучредитель организации "Пласт" и основатель авиации в Галицкой армии Петр Франко. Советская власть видела в нем угрозу, поэтому мужчину сослали в Сибирь. Нелегкий жизненный путь и отвага Петра Франко легли в основу сюжета.

Смотрите трейлер к фильму "Другой Франко": видео