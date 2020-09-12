12 вересня в Україні відзначають День українського кіно. Щороку наша кіноіндустрія поповнюється новими стрічками, які підкорюють весь світ. В особливе свято згадуємо новинки осені, прем'єри яких неможливо пропустити.

Щонайменше 9 українських стрічок готують презентувати до кінця 2020 року. Звісно, їхню прем'єру можуть перенести через пандемію коронавірусу, однак наразі кіномани в очікуванні цих новинок осені. Які ж українські фільми не варто пропускати в кінотеатрах – дізнавайтесь у тематичній добірці 24 каналу.

Зараз в кіно Фільми вересня 2020: якими гучними прем'єрами відзначиться перший місяць осені

"Забуті"

Дата виходу – 3 вересня 2020 року

Жанр – мелодрама

Вікові обмеження: 18+

У центрі сюжету фільму – окупований Донбас. Коли звичні будні та місця руйнуються війною, головне, що залишається місцевим жителям – це не дати зруйнувати і себе. Ця думка об'єднує вчительку Ніну і 17-річного хлопця Андрія. Однак стрічка не тільки показує моторошні події сьогодення, але й силу кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Забуті": відео

"Тарас. Повернення"

Дата виходу – 24 вересня 2020 року

Жанр – історичний фільм

Стрічка розповідає про легендарну постать в історії України – письменника Тараса Шевченка. За сюжетом, в останні три місяці військової служби в Казахстані Кобзар отримує помилування від царя Олександра ІІ. Про це він дізнається з листа від друзів. Однак працівники Новопетрівського форту не поспішають звільняти Тараса Шевченка, а таємний агент робить все для того, щоб українець не вийшов із заслання.

Дивіться трейлер до фільму "Тарас. Повернення": відео

"Казка старого мельника"

Дата виходу – 1 жовтня 2020 року

Жанр – фантастика

За сюжетом, пан Адам повертається додому після чергової битви. Однак і тут на хороброго воїна очікує несподіванка: його рідне село опинилось в полоні злих чарів. Захистити місцевих жителів береться хлопець Микола, який хоче вразити своїми подвигами пана Адама. І на це у сміливця є кілька причин, головна з яких – закоханість у доньку воїна Христину.

Дивіться трейлер до фільму "Казка старого мельника": відео

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"Червоний. Без лінії фронту"

Дата виходу – 15 жовтня 2020 року

Жанр – драма

Це приквел до популярного фільму "Червоний". Стрічка розкаже про 1930-ті роки, коли Перша світова війна закінчилась, а затишшя невдовзі переб'є Друга світова. Однак в Україні протистояння ніколи не припинялось, адже тут є і перемоги, і поразки, і загиблі герої. Єдине, чого немає – чіткої лінії фронту. В таких умовах живе Данило Червоний, який зі звичайного студента пройде шлях до керівника загону УПА.

Дивіться трейлер до фільму "Червоний. Без лінії фронту": відео

"Фортеця Хаджибей"

Дата виходу – 15 жовтня 2020 року

Жанр – пригодницький історичний фільм

У розпал російсько-турецької війни козак Андрій отримує особливу місію – він повинен доправити важливе повідомлення у Стамбул. Допомогти хлопцю мав комендант фортеці Хаджибей, однак незадовго до приїзду козака він потрапив у полон. Андрій вирішує об'єднати зусилля з донькою чоловіка Фатімою та визволити його. Для цього головні герої розробляють відчайдушний та небезпечний план.

Дивіться трейлер до фільму "Фортеця Хаджибей": відео

"Атлантида"

Дата виходу – 5 листопада 2020 року

Жанр – драма

Це антиутопія, події якої розгортаються у 2025 році. Україна рік вже як здобула перемогу у війні з Росією. Однак тривала окупація повпливала на регіон: від постійних військових обстрілів колишні міста і села стали подібними до Чорнобиля: земля тут зовсім непридатна для життя та нагадує пустелю. Але і в таких умовах можуть зародитись нові почуття.

Дивіться тизер до фільму "Атлантида": відео

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Дата виходу – 5 листопада 2020 року

Жанр – документальний фільм

Ця стрічка по-особливому покаже війну на Донбасі. У центрі подій документального фільму – 36-річна Ганна, яка виховує чотирьох дітей. Хоч навколо родини сіється розруха, головні герої не втрачають оптимізму, грають на музичних інструментах і знімають власні відео, де показують, яким вони бачать Донбас в час затяжної війни.

Дивіться трейлер до фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": відео

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"Номери"

Дата виходу – 19 листопада 2020 року

Жанр – драма

Знаменита драма-антиутопія була створена за мотивами п'єси Олега Сенцова. Зйомки проходили, коли режисер був у полоні РФ, тому створенням стрічки займався Ахтем Сеітаблаєв, враховуючи поради ув'язненого митця.

За сюжетом, існує світ, де суспільство підпорядковується системі та правителю Нулю. Десять героїв щодня роблять одне і те саме, не порушуючи правил. Люди не мають права на вибір, не можуть навіть вирішувати, в кого закохатись. Але жага до свободи зароджується, коли у світ Номерів потрапляє новий житель.

Дивіться трейлер до фільму "Номери": відео

"Інший Франко"

Дата виходу – осінь 2020 року

Жанр – історичний байопік

Наразі невідомо, коли саме відбудеться прем'єра байопіку "Інший Франко". За попередніми даними, фільм надійде у прокат до кінця осені 2020 року.

Стрічка не розповідатиме про Івана Франка, про що свідчить і її назва. У центрі подій опиниться співзасновник організації "Пласт" та засновник авіації в Галицькій армії Петро Франко. Радянська влада вбачала у ньому загрозу, тому чоловіка заслали у Сибір. Нелегкий життєвий шлях і відвага Петра Франка лягли в основу сюжету.

Дивіться трейлер до фільму "Інший Франко": відео