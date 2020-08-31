Чи не всі українці нарікають, що через пандемію коронавірусу не зчулись, як пройшло літо. Однак голлівудські та вітчизняні режисери зробили все для того, щоб восени кіноманам не довелось сумувати.

Трилери, романтичні драми, фентезі та бойовики: кінотеатри запропонують глядачам чимало видовищних стрічок. Тож на які прем'єри варто очікувати у вересні 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

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"Нові мутанти"

Дата виходу – 3 вересня 2020 року

Жанр – екшн, хорор, фентезі Marvel

Вікові обмеження: 16+

"Нові мутанти" – це своєрідний новий погляд на стрічки "Люди Ікс". За сюжетом, дітей з унікальними здібностями утримують у секретній клініці. Хтось із них вміє телепортуватись чи літати, інший – перетворюватись на вовка або ж створювати ілюзії, маніпулюючи свідомістю людей. Через неконтрольовані суперсили дітей вважають небезпечними для світу, тому без їхньої згоди утримують у шпиталі, де вивчають природу їхніх вмінь. Однак настає день, коли юні мутанти більше не хочуть жити в неволі та терпіти дослідження.

Дивіться трейлер до фільму "Нові мутанти": відео

"Після сварки"

Дата виходу – 3 вересня 2020 року

Жанр – мелодрама

Вікові обмеження: 12+

Це продовження романтичної історії про підлітків Тессу і Хардіна. Після розриву з хлопцем дівчина починає нове життя, в якому не буде місця для спогадів про колишнього коханого. Та й у Тесси з'являється новий залицяльник Тревор, який може допомогти їй забути минуле. Однак зробити це не так вже й легко для героїні, адже Хардін не має наміру здаватись і прагне повернути кохану.

Дивіться трейлер до фільму "Після сварки": відео

"Забуті"

Дата виходу – 3 вересня 2020 року

Жанр – мелодрама

Вікові обмеження: 18+

Ще одна романтична драма, але вже українського кіновиробництва. У стрічці глядачі побачать історію кохання тих, кого ми не маємо права забути – очевидців і учасників АТО. У час війни, коли все довкола руйнується, єдине, що залишається головним героям – не дати себе зруйнувати. І ця думка об'єднує вчительку Ніну і 17-річного Андрія. Та чи здатне їхнє кохання врятувати від усього божевілля, яке відбувається довкола.

Дивіться трейлер до фільму "Забуті": відео

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"Мулан"

Дата виходу – 10 вересня 2020 року

Жанр – фентезі, сімейний

Вікові обмеження: 12+

Прем'єра цієї новинки Disney кілька разів переносилась. Наразі вихід стрічки запланований на 10 вересня.

За сюжетом, імператор Китаю збільшує армію, змушуючи одного чоловіка з сім'ї йти на війну. Але тендітна дівчина Фа Мулан вирішує обхитрувати закон та піти на службу замість свого хворого батька. Красуня переодягається в чоловіка, проходить курс підготовки та стає справжнім воїном.

Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео

"Фабрика снів"

Дата виходу – 10 вересня 2020 року

Жанр – мультфільм

Вікові обмеження: 0+

Захопливий сімейний мультфільм розповість про дівчинку Мінну, в житті якої раптово з'являється зведена сестра Дженні. Діти одразу не знайшли спільну мову. Та одного дня все може змінитись: Мінна відкриває здібність керувати чужими снами і випадково робить так, що Дженні не може прокинутись. Тому дівчина вирушить у світ снів, щоб врятувати зведену сестричку.

Дивіться трейлер до фільму "Фабрика снів": відео

"Антебеллум"

Дата виходу – 17 вересня 2020 року

Жанр – жахи, трилер

Вікові обмеження: 18+

Успішна письменниця Вероніка Хінлі, щоб вижити, повинна розкрити моторошну загадку. Для цього вона вирушить в минуле та майбутнє і буде спостерігати за подіями, які, на перший погляд, її не стосуються. Однак загадкова гра була створена спеціально для Вероніки і вихід з неї буде тільки один.

Дивіться трейлер до фільму "Антебеллум": відео

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"Махінатори"

Дата виходу – 17 вересня 2020 року

Жанр – комедія, кримінал, драма

Вікові обмеження: 12+

Всі події відбуваються у Шотландії у 1980 році. Дейв Маклін отримує травму на футбольному полі та потрапляє до шпиталю, розуміючи, що його кар'єрі спортсмена настав кінець. Та у лікарні він закохується у медсестру Шону. Щоб справити на неї враження, головний герой вирішує позичити гроші у кримінальних авторитетів та зняти фільм. Але це рішення точно було великою помилкою, що обернеться на курйози та чималі проблеми.

Дивіться трейлер до фільму "Махінатори": відео

"Гренландія"

Дата виходу – 24 вересня 2020 року

Жанр – бойовик, екшн

Вікові обмеження: 12+

Це черговий фільм-катастрофа у доробку Голлівуду. Небезпечна комета наближається до Землі. Науковці вже повідомляли людей про це, однак помилялись щодо часу руйнівних наслідків. Єдина можливість вижити – добратись до бункера в Гренландії. І головний герой Джон хоче зробити все можливе, щоб доправити до укриття дружину і сина.

Дивіться трейлер до фільму "Гренландія": відео

"Таємничий сад"

Дата виходу – 24 вересня 2020 року

Жанр – сімейний, пригоди

Вікові обмеження: 12+

За сюжетом, 10-річна Мері після смерті батьків оселяється у будинку свого дядька в Англії. Досить похмурий маєток викликає цікавість у дівчинки, однак новоспечений опікун забороняє дитині ходити коридорами та радить їй залишатись у своїй кімнаті. Допитливість Мері змушує її забути про правила і під час прогулянки вона знаходить дивовижний сад, де здійснюються всі бажання.

Дивіться трейлер до фільму "Таємничий сад": відео

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