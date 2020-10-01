У жовтні 2020 року в кінотеатрах презентують цікаві новинки кіно, які не варто пропускати. Які фільми вийдуть на великий екран – дізнавайтесь у добірці.

Багато кіновиробників зняли з прокату свої роботи, відтермінувавши прем'єри на 2021 рік. Однак чимало цікавих проєктів України та Голлівуду таки можна буде переглянути на великому екрані. Які новинки жовтня варто очікувати в кінотеатрах – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

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"Авангард"

Дата виходу – 1 жовтня

Жанр – бойовик, екшн

У центрі сюжету – зухвале викрадення китайського бізнесмена Цінь Гуолі. Група найманців, які називають себе "Арктичними вовками", захопила багатія, коли той перебував у Лондоні. Його можуть вбити у будь-яку хвилину, тому на порятунок впливового китайця відряджають найкращих бійців. А очолить загін – профі своєї справи Тан Хуантінг, якого зіграв Джекі Чан. Тому якщо вам бракує ефектного екшну з видовищними бійками, тоді "Авангард" стане чудовим вибором.

Дивіться трейлер до фільму "Авангард": відео

"2067"

Дата виходу – 1 жовтня

Жанр – фантастика

У майбутньому екологія Землі перебуває у жахливому стані, а головною проблемою людей є брак чистого повітря. Через неможливість вільно дихати населення стрімко зменшується.

Та одного дня з'являється надія на порятунок. З майбутнього приходить послання, щоб у подорож в часі відправили звичайного хлопця Ітана Вайта. Тому він вирушає у минуле, не знаючи, чому саме його відіслали в небезпечну і важливу місію. У дитинстві Ітан багато часу проводив з батьком-науковцем, відтак, можливо, в цьому і є секрет головного героя.

Дивіться трейлер до фільму "2067": відео

"Передчуття"

Дата виходу – 8 жовтня

Жанр – драма

Це українська драма, яка розповідає про маленьке приморське місто N. Звичні будні тут сколихнула смерть одного чоловіка, яка покрита секретами. Його місце поховання відоме тільки дружині та другу, а тому у головних героїв виникає десятки питань. Та ще більшого неспокою завдають тривога і передчуття, що наче щось має от-от статись.

Дивіться тизер до фільму "Передчуття": відео

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"Чесний злодій"

Дата виходу – 8 жовтня

Жанр – бойовик, трилер, кримінал

Том Картер роками те й робив, що займався пограбуваннями банків. І, як не дивно, всі поцуплені гроші він зберігав на рахунках. Життя головного героя змінюється, коли той зустрічає чарівну працівницю банку Еммі. Вона змушує чоловіка вперше задуматись над простими буднями та сімейним щастям. І під дією почуттів Том Картер укладає угоду: він готовий віддати всі кошти, однак розуміє, що у поліції працюють ще гірші злочинці. Тепер, коли карти відкриті, йому потрібно взяти в руки зброю та виборювати право на чесне життя.

Дивіться трейлер до фільму "Чесний злодій": відео

"Дружини героїв"

Дата виходу – 8 жовтня

Жанр – комедія

Поки чоловіки воюють в Афганістані, їхні дружини вирішили об'єднатись і створити хор. Ініціаторами стали дві головні героїні – Кейт і Ліза. Та минає кілька виступів, як про жінок дізнаються місцеві ЗМІ, а кількість прихильників хору стрімко зростає. Відтак головні героїні мають шанс виступити на уростому заході з нагоди Дня Збройних Сил Великобританії та зустрітись з королевою.

Дивіться трейлер до фільму "Дружини героїв": відео

"Фортеця Хаджибей"

Дата виходу – 15 жовтня

Жанр – історичний фільм, пригоди, істерн

Цей український фільм став одною з найочікуваніших новинок вітчизняного кіно. За сюжетом, у розпал російсько-турецької війни козаки відправляють у Стамбул важливу стратегічну інформацію. Передати її має Андрій, завдання якого – доправити лист до фортеці Хаджибей. Та коли козак приїжджає туди, бачить, що місто захопили росіяни, які взяли у полон Ахмета-пашу. Головний герой повинен вступити у нерівний бій та звільнити бранця.

Дивіться трейлер до фільму "Фортеця Хаджибей": відео

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"Гніздо"

Дата виходу – 15 жовтня

Жанр – трилер

Наприкінці 1980-их років успішний американський бізнесмен Рорі готовий повернутись до рідної Великої Британії. Він купує елітний маєток, куди переїжджає з дружиною і дітьми. Та розкіш має свою ціну. Статки не радують жінку, бо це наче не її життя, а тривога довкола ідеальної картинки тільки зростає.

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"Капоне"

Дата виходу – 15 жовтня

Жанр – біографічна драма, кримінал

Аль Капоне був найвпливовішим у Чикаго мафіозі, однак після 11-річного ув'язнення все змінюється. Чоловіка випускають з-під варти, оскільки не вбачають у ньому якоїсь загрози. Та всіх цікавить ще й питання, де зникли всі гроші короля мафії. Через втрату пам'яті Аль Капоне і сам не знає місце сховку.

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"Смерть на Нілі"

Дата виходу – 22 жовтня

Жанр – детектив, кримінал, драма

Еркюль Пуаро вирушає на довгоочікуваний відпочинок. Нарешті детектив знайшов час, щоб забути про всі містичні справи та насолодитись красою Нілу. Подорож і справді буде незабутньою завдяки заплутаним злочинам і вбивствам, які стаються на кораблі. І розкрити всі таємниці може тільки Пуаро.

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"Тихе серце"

Дата виходу – 22 жовтня

Жанр – драма

Звичайна родина нарешті збирається в одному домі на вікенд. Три покоління ніколи не могло знайти час, щоб відпочити разом. Та тепер ця зустріч є вимушеною: мама головних героїнь помирає, тому й хоче попрощатись з найближчими людьми. Жінка зізнається, що одразу після сімейного вікенду записана на евтаназію. Не бажаючи миритись з втратою, її доньки починають пригадувати різні історії з дитинства, які розчулать глядачів.

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