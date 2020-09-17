Андре Тан назвав 5 фільмів, які повинен подивитись кожен
Український дизайнер Андре Тан вирішив назвати свої улюблені фільми, які, без сумніву, варті уваги кіноманів. І сюди увійшли не стрічки про фешн-індустрію, а різножанрові твори світового кінематографа.
Своєю добіркою Андре Тан поділився на інстаграм-сторінці. Модельєр зізнався, що через щільний графік в роботі не може часто відвідувати кінотеатри та переглядати всі новинки кіно. Однак у вільний час він все ж дивиться стрічки, деякі з яких стають його улюбленими.
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"Мені подобається фантастика і все, що пов'язано з космосом, галактикою, космічними кораблями. Але водночас люблю фільми, які засновані на реальних подіях. Також дивлюся документальні стрічки, навіть можу процитувати будь-який документальний фільм, пов'язаний з модою. Ну і, звичайно ж, з появою дитини я полюбив не тільки фільми, але і мультики", – розповів Андре Тан.
То які стрічки дизайнер пропонує переглянути кожному, дізнавайтесь у добірці.
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"Парфумер: Історія одного вбивці"
Рік виходу – 2006
Жанр – драма, трилер
Рейтинг IMDb – 7,5
Сюжет. Головний герой фільму "Парфумер" – Жан Батист. Він довго працював на паризького парфумера Більдіні, залишивши йому сотні унікальних формул ароматів. Але Жан має значно більшу мету – створити парфум, здатний закохувати, зводити людей з розуму і підкоряти натовпи. І для цього він вирушає до французького Грасса, щоб навчитись збирати і зберігати аромати. У своїй справі він виявиться жорстоким і буде відбирати життя, аби втілити свою ідею.
Коментар Андре Тана: "Парфумер" дивився 20 разів, не всі його розуміють і приймають, але це мій найулюбленіший фільм. Він про дивовижну історію людини, яка закохана у свою справу і заради неї готова робити все. Можна сказати, що я побачив себе в шаленому фанатизмі до своєї справи!"
Дивіться трейлер до фільму "Парфумер: Історія одного вбивці": відео
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"Готель "Гранд Будапешт"
Рік виходу – 2014
Жанр – кримінальна комедія
Рейтинг IMDb – 8,1
Сюжет. Стрічка розповідає про захопливі і курйозні пригоди консьєржа Густава М. і його портьє Зеро Мустафи. І поки в буремному ХХ столітті вирують політичні події, готель "Гранд Будапешт" приймає відомих особистостей. Одна з гостей – Мадам Д. З цією старшою леді Густав має романтичні стосунки, відтак після смерті вона заповідає йому легендарну картину "Хлопчик з яблуком". Пропажа полотна перевертає з ніг на голову весь готель, а головні герої вдаються до втечі.
Коментар Андре Тана: "Готель "Гранд Будапешт" – чудова комедія Веса Андерсона з цілим сузір'ям видатних акторів. Під час перегляду очі відпочивають. Фільм може не сподобається тільки в тому випадку, якщо ви не любите комедії і не помічаєте деталей".
Дивіться трейлер до фільму "Готель "Гранд Будапешт": відео
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"Самотній чоловік"
Рік виходу – 2009
Жанр – драма
Рейтинг IMDb – 7,6
Сюжет. Професор літератури Джордж переживає смерть свого коханця Джима. З чоловіком він мав стосунки упродовж 16 років, тому тепер задумується, чи є в нього майбутнє після цієї втрати. Світ головного героя наче розсипається на шматки, а він намагається зачепитись за красу цього світу, щоб знов віднайти сенс життя. І допомагає Джорджу в цьому його подруга Шарлотта.
Коментар Андре Тана: "Самотній чоловік", режисером якого є Том Форд. Режисер – справжній професіонал своєї справи. Дуже хороша стрічка. Звичайно, це більше схоже на хороший рекламний ролик, ніж на фільм, але я його дуже люблю і вважаю, що кожен дизайнер повинен його подивитися".
Дивіться трейлер до фільму "Самотній чоловік": відео
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"Клеопатра"
Рік виходу – 1963
Жанр – історичний фільм
Рейтинг IMDb – 7,0
Сюжет. Фільм розповідає про мудру царицю Єгипту Клеопатру, яка заради розквіту свого народу готова на все. Після вигнання з палацу вона відновлює свою владу завдяки Юлію Цезарю. Та після його смерті на Клеопатру чекає чимало випробувань, які здатна пройти тільки хитра імператриця.
Коментар Андре Тана: "Клеопатра" з Елізабет Тейлор. Найбільше враження на мене справили костюми. Вони просто заворожують: кожна деталь і образ продуманий до дрібниць. І, до речі, це найдорожчий фільм того часу".
Дивіться трейлер до фільму "Клеопатра": відео
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"Легенда Г'ю Гласса"
Рік виходу – 2015
Жанр – вестерн, пригоди
Рейтинг IMDb – 8,0
Сюжет. Фільм розповідає про події 1823 року, коли головний герой Г'ю Гласс зі своїм сином та сотнями робочих вирушають до витоків річки Міссурі. Тут вони полюють і збирають шкіру, за яку можна вторгувати чималі гроші. Але є великі небезпеки – це напади місцевих жителів. Після жорстокої облави головні герої втікають, а на самого поводиря Г'ю Гласса нападає ведмедиця. Вбивство сина і травма змушують чоловіка стати одержимим ідеєю помсти. І зупинити його нічого не зможе.
Коментар Андре Тана: Тут все і так зрозуміло. Незрівнянний і сильний фільм у всіх сенсах.
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