Український дизайнер Андре Тан вирішив назвати свої улюблені фільми, які, без сумніву, варті уваги кіноманів. І сюди увійшли не стрічки про фешн-індустрію, а різножанрові твори світового кінематографа.

Своєю добіркою Андре Тан поділився на інстаграм-сторінці. Модельєр зізнався, що через щільний графік в роботі не може часто відвідувати кінотеатри та переглядати всі новинки кіно. Однак у вільний час він все ж дивиться стрічки, деякі з яких стають його улюбленими.

Важливо Українські фільми осені 2020: найочікуваніші прем'єри, які неможливо пропустити

"Мені подобається фантастика і все, що пов'язано з космосом, галактикою, космічними кораблями. Але водночас люблю фільми, які засновані на реальних подіях. Також дивлюся документальні стрічки, навіть можу процитувати будь-який документальний фільм, пов'язаний з модою. Ну і, звичайно ж, з появою дитини я полюбив не тільки фільми, але і мультики", – розповів Андре Тан.

То які стрічки дизайнер пропонує переглянути кожному, дізнавайтесь у добірці.

"Парфумер: Історія одного вбивці"

Рік виходу – 2006

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 7,5

Сюжет. Головний герой фільму "Парфумер" – Жан Батист. Він довго працював на паризького парфумера Більдіні, залишивши йому сотні унікальних формул ароматів. Але Жан має значно більшу мету – створити парфум, здатний закохувати, зводити людей з розуму і підкоряти натовпи. І для цього він вирушає до французького Грасса, щоб навчитись збирати і зберігати аромати. У своїй справі він виявиться жорстоким і буде відбирати життя, аби втілити свою ідею.

Коментар Андре Тана: "Парфумер" дивився 20 разів, не всі його розуміють і приймають, але це мій найулюбленіший фільм. Він про дивовижну історію людини, яка закохана у свою справу і заради неї готова робити все. Можна сказати, що я побачив себе в шаленому фанатизмі до своєї справи!"

Дивіться трейлер до фільму "Парфумер: Історія одного вбивці": відео

"Готель "Гранд Будапешт"

Рік виходу – 2014

Жанр – кримінальна комедія

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет. Стрічка розповідає про захопливі і курйозні пригоди консьєржа Густава М. і його портьє Зеро Мустафи. І поки в буремному ХХ столітті вирують політичні події, готель "Гранд Будапешт" приймає відомих особистостей. Одна з гостей – Мадам Д. З цією старшою леді Густав має романтичні стосунки, відтак після смерті вона заповідає йому легендарну картину "Хлопчик з яблуком". Пропажа полотна перевертає з ніг на голову весь готель, а головні герої вдаються до втечі.

Коментар Андре Тана: "Готель "Гранд Будапешт" – чудова комедія Веса Андерсона з цілим сузір'ям видатних акторів. Під час перегляду очі відпочивають. Фільм може не сподобається тільки в тому випадку, якщо ви не любите комедії і не помічаєте деталей".

Дивіться трейлер до фільму "Готель "Гранд Будапешт": відео

"Самотній чоловік"

Рік виходу – 2009

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 7,6

Сюжет. Професор літератури Джордж переживає смерть свого коханця Джима. З чоловіком він мав стосунки упродовж 16 років, тому тепер задумується, чи є в нього майбутнє після цієї втрати. Світ головного героя наче розсипається на шматки, а він намагається зачепитись за красу цього світу, щоб знов віднайти сенс життя. І допомагає Джорджу в цьому його подруга Шарлотта.

Коментар Андре Тана: "Самотній чоловік", режисером якого є Том Форд. Режисер – справжній професіонал своєї справи. Дуже хороша стрічка. Звичайно, це більше схоже на хороший рекламний ролик, ніж на фільм, але я його дуже люблю і вважаю, що кожен дизайнер повинен його подивитися".

Дивіться трейлер до фільму "Самотній чоловік": відео

"Клеопатра"

Рік виходу – 1963

Жанр – історичний фільм

Рейтинг IMDb – 7,0

Сюжет. Фільм розповідає про мудру царицю Єгипту Клеопатру, яка заради розквіту свого народу готова на все. Після вигнання з палацу вона відновлює свою владу завдяки Юлію Цезарю. Та після його смерті на Клеопатру чекає чимало випробувань, які здатна пройти тільки хитра імператриця.

Коментар Андре Тана: "Клеопатра" з Елізабет Тейлор. Найбільше враження на мене справили костюми. Вони просто заворожують: кожна деталь і образ продуманий до дрібниць. І, до речі, це найдорожчий фільм того часу".

Дивіться трейлер до фільму "Клеопатра": відео

Рекомендуємо 10 найкращих фільмів Гая Річі, які точно оцінять любителі видовищних спецефектів

"Легенда Г'ю Гласса"

Рік виходу – 2015

Жанр – вестерн, пригоди

Рейтинг IMDb – 8,0

Сюжет. Фільм розповідає про події 1823 року, коли головний герой Г'ю Гласс зі своїм сином та сотнями робочих вирушають до витоків річки Міссурі. Тут вони полюють і збирають шкіру, за яку можна вторгувати чималі гроші. Але є великі небезпеки – це напади місцевих жителів. Після жорстокої облави головні герої втікають, а на самого поводиря Г'ю Гласса нападає ведмедиця. Вбивство сина і травма змушують чоловіка стати одержимим ідеєю помсти. І зупинити його нічого не зможе.

Коментар Андре Тана: Тут все і так зрозуміло. Незрівнянний і сильний фільм у всіх сенсах.

Дивіться трейлер до фільму "Легенда Г'ю Гласса": відео