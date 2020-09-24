У 2020 році кіномани не зможуть переглянути фільми Marvel на великому екрані. Всі заплановані прем'єри переносять на 2021 рік. Коли очікувати на вихід "Чорної вдови" та "Вічних" – дізнавайтесь у матеріалі.

Про перенесення прем'єр оголосили представники компанії Disney, передає журнал People. Кіновиробники зазнали мільйонних втрат через пандемію коронавірусу, однак все ж вирішили притримати заплановані прем'єри до 2021 року. Серед перенесених стрічок – супергеройські проєкти Marvel, які з'являться на великому екрані не раніше, ніж у травні.

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Нові прем'єрні дати фільмів Disney

"Смерть на Нілі" – 17 грудня 2020 року

"Чорна вдова" – 7 травня 2021 року

"Шан-Чі: Легенда десяти кілець" – 9 липня 2021 року

"Глибокі води" – 13 серпня 2021 року

"Вічні" – 5 листопада 2021 року

"Вестсайдська історія" – 10 грудня 2021 року

Та кіновиробники зазначають, що ці дати можуть змінюватись через епідеміологічну ситуацію у світі.

Реакція зірки Marvel Кумейла Нанджіані

На рішення Disney відреагував актор Кумейл Нанджіані. У твіттері зірка фільму Marvel наголосив, що в пріоритеті залишається не презентація стрічки, а здоров'я глядачів. Саме тому фільм "Вічні" вийде на екрани тоді, коли ситуація з поширенням COVID-19 стабілізується.

"Прем'єру фільму "Вічні" перенесли на 5 листопада 2021 року. Marvel прийняв правильне та відповідальне рішення. Пандемія вирує. Ніщо не важливіше за здоров'я та життя. Я не можу закликати людей йти в кінотеатр, поки не почуваюся в безпеці, коли сам йду туди. Бережіть себе. Я обіцяю, що вам варто дочекатись цього фільму", – зазначив Кумейл Нанджіані.