Новая работа режиссера Дени Вильнёва уже наделала шума в мире. Фильм "Дюна" ждут тысячи киноманов, поэтому и первый тизер, который опубликовали в сети 9 сентября, вызвал восторг.

Первый ролик презентовали в твиттере фильма "Дюна". На кадрах авторы проекта показали главных героев будущей ленты и отрывок одной из сцен, снятых с актером Тимоти Шаломе. Кроме того, за кадром можно услышать фразу: "Страх убивает разум". Это заинтриговало всех киноманов, которые просмотрели видео.

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Но этим тизером авторы проекта только подогрели интерес к еще одной презентации – полноценному трейлеру к фильму "Дюна". Именно в нем больше раскроют деталей сюжета ленты, премьера которой запланирована на 17 декабря 2020 года.

"Дюна": что известно о будущем фильме

Лента снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Авторы проекта взяли первую книгу из цикла "Хроники Дюны" за основу сюжета. Издание, как и фильм, рассказывает о песчаной планете Арракис, население которой поселилось в пещерах. Главный и самый ценный ресурс здесь – вещество под названием пряность, которое способно раскрыть наибольший потенциал человечества. Поэтому захватить планету хотят Атрейдесы и Харконнены.

Главный герой Пол Атрид отправляется в опасную поездку в Арракис, чтобы спасти будущее не только своей семьи, но и всей Вселенной. И в войне выживут только те, кто сможет преодолеть собственные страхи и искушения.

Режиссер Дени Вильнёв ошеломил киноманов не только увлекательным сюжетом, но и актерским составом фильма. В фильме сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Шэрон Дункан-Брюстер, Шарлотта Рэмплинг, Дэйв Батиста и Стеллан Скарсгард. Именно они появились на первых постерах "Дюны", которые вышли в августе 2020 года.

Кадры из фильма "Дюна" / Фото Empire