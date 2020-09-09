Нова робота режисера Дені Вільньова вже наробила галасу у світі. На стрічку "Дюна" очікують тисячі кіноманів, тому й перший тизер, який опублікували у мережі 9 вересня, викликав захват.

Перший ролик презентували у твіттері фільму "Дюна". На кадрах автори проєкту показали головних героїв майбутньої стрічки та уривок однієї зі сцен, знятих з актором Тімоті Шаламе. Окрім цього, за кадром можна почути фразу: "Страх вбиває розум". Це заінтригувало всіх кіноманів, які переглянули відео.

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Та цим тизером автори проєкту тільки підігріли цікавість до ще однієї презентації – повноцінного трейлера до фільму "Дюна". Саме в ньому більше розкриють деталей сюжету стрічки, прем'єра якої запланована на 17 грудня 2020 року.

"Дюна": що відомо про майбутній фільм

Стрічка знята за однойменним романом Френка Герберта. Автори проєкту взяли першу книгу із циклу "Хроніки Дюни" за основу сюжету. Видання, як і фільм, розказує про піщану планету Арракіс, населення якої оселилось у печерах. Головний і найцінніший ресурс тут – речовина із назвою пряність, яка здатна розкрити найбільший потенціал людства. Тому захопити планету хочуть Атрейдеси та Харконнени.

Головний герой Пол Атрід вирушає у найнебезпечнішу мандрівку до Арракіса, щоб врятувати майбутнє не тільки своєї родини, але й всього Всесвіту. І у війні виживуть тільки ті, хто зможе перебороти власні страхи і спокуси.

Режисер Дені Вільньов приголомшив кіноманів не тільки захопливим сюжетом, але й акторським складом фільму. У стрічці зіграли:

Тімоті Шаламе

Зендая

Оскар Айзек

Джош Бролін

Джейсон Момоа

Ребека Фергюсон

Хав'єр Бардем

Шерон Дункан-Брюстер

Шарлотта Ремплінг

Дейв Батіста

Стеллан Скарсгард.

Саме вони з'явились на перших постерах "Дюни", які з'явились у серпні 2020 року.

Кадри з фільму "Дюна" / Фото Empire