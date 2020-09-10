В Голливуде готовят к премьере одну из самых ожидаемых новинок осени – фильм "Дюна". Первый трейлер уже наделал шума в сети, а вслед за комментариями с восторгом посыпались курьезные мемы.

"Дюна": сюжет и трейлер фильма

Вечером 9 сентября на ютубе опубликовали долгожданный и анонсированный трейлер к фильму "Дюна". Эту новинку от режиссера Дени Вильнева ожидают миллионы киноманов, поэтому и резонанс от ролика был прогнозируемый.

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По сюжету, на песчаной планете Арракис есть ценнейший ресурс – вещество с названием пряность. Именно она может раскрыть наибольший потенциал человечества, поэтому захватить месторождения мечтают Атрейдесы и Харконнены. Главный герой Пол Атрид видит будущее и понимает, к каким потерям приведет эта война и что будет, если власть окажется в руках кого-то из воинственных противников. Поэтому он отправляется в Арракис, чтобы спасти будущее.

Я не могу бояться. Страх убивает разум. Где пройдет страх, останусь только я,

– говорит главный герой в трейлере.

Бесстрашного Пола Атрида сыграл Тимоти Шаламе. Кроме этого, в фильме "Дюна" можно будет увидеть: Зендаю, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Джейсона Момоа, Ребекку Фергюсон, Хавьера Бардема, Шэрон Дункан-Брюстер и др. Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.

Смотрите трейлер к фильму "Дюна": видео

Реакция сети в забавных мемах

Но пользователи сети после волны восторга от зрелищных кадров перешли к шуткам. В твиттере опубликовали десятки забавных мемов, которые уже рассмешили людей.

Dune looks so good pic.twitter.com/uREhvUZffk — dan [waiting for B7] (@4dpmass) September 10, 2020

You Virgin dune worm vs the chad Alaskan bull worm pic.twitter.com/b7laZoI0Kk — trek Ken the JJTREK shill (@SpecSpiderKen) September 10, 2020

Woody Allen's #Dune

"Fear is too weak a word for what I feel - I fuuur, you know, I faer, I feer you, two E's, yes" pic.twitter.com/8vtylTnw22 — m*ng°mülē (@mangomule1) September 10, 2020

I mean I am ready for #DuneMovie, but are movies really a thing this year.



Also, this new Dune meme is perfect. pic.twitter.com/zYVSsTpoIc — Nick N (@SauronsShadow) September 10, 2020

Dune memes starting strong https://t.co/kQlJ8LjQLi — Gomers (@ItsTheNomad) September 10, 2020

vi o trailer e só pensei em fazer esse meme #Dune #DuneTrailer pic.twitter.com/SJo1wONlgJ — emilia clarke enthusiast (@minidotaa) September 9, 2020

Забавные мемы о фильме "Дюна" / Фото Twitter