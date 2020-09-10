Первый трейлер фильма "Дюна" спровоцировал курьезные мемы: фото, от которых сложно удержать смех
В Голливуде готовят к премьере одну из самых ожидаемых новинок осени – фильм "Дюна". Первый трейлер уже наделал шума в сети, а вслед за комментариями с восторгом посыпались курьезные мемы.
"Дюна": сюжет и трейлер фильма
Вечером 9 сентября на ютубе опубликовали долгожданный и анонсированный трейлер к фильму "Дюна". Эту новинку от режиссера Дени Вильнева ожидают миллионы киноманов, поэтому и резонанс от ролика был прогнозируемый.
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По сюжету, на песчаной планете Арракис есть ценнейший ресурс – вещество с названием пряность. Именно она может раскрыть наибольший потенциал человечества, поэтому захватить месторождения мечтают Атрейдесы и Харконнены. Главный герой Пол Атрид видит будущее и понимает, к каким потерям приведет эта война и что будет, если власть окажется в руках кого-то из воинственных противников. Поэтому он отправляется в Арракис, чтобы спасти будущее.
Я не могу бояться. Страх убивает разум. Где пройдет страх, останусь только я,
– говорит главный герой в трейлере.
Бесстрашного Пола Атрида сыграл Тимоти Шаламе. Кроме этого, в фильме "Дюна" можно будет увидеть: Зендаю, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Джейсона Момоа, Ребекку Фергюсон, Хавьера Бардема, Шэрон Дункан-Брюстер и др. Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.
Смотрите трейлер к фильму "Дюна": видео
Реакция сети в забавных мемах
Но пользователи сети после волны восторга от зрелищных кадров перешли к шуткам. В твиттере опубликовали десятки забавных мемов, которые уже рассмешили людей.
Забавные мемы о фильме "Дюна" / Фото Twitter