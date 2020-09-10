У Голлівуді готують до прем'єри одну з найочікуваніших новинок осені – фільм "Дюна". Перший трейлер вже наробив галасу у мережі, а слідом за коментарями із захватом посипались курйозні меми.

"Дюна": сюжет і трейлер фільму

Ввечері 9 вересня на ютубі опублікували довгоочікуваний і анонсований трейлер до фільму "Дюна". Цю новинку від режисера Дені Вільнева очікують мільйони кіноманів, тому й резонанс від ролика був прогнозований.

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За сюжетом, на піщаній планеті Арракіс є найцінніший ресурс – речовина із назвою пряність. Саме вона може розкрити найбільший потенціал людства, тому захопити родовища мріють Атрейдеси та Харконнени. Головний герой Пол Атрід бачить майбутнє та розуміє, до яких втрат призведе ця війна і що буде, якщо влада опиниться в руках когось з войовничих противників. Тому він вирушає до Арракіса, щоб врятувати майбутнє.

Я не можу боятись. Страх убиває розум. Де пройде страх, залишусь тільки я, – говорить головний герой у трейлері.

Безстрашного Пола Атріда зіграв Тімоті Шаламе. Окрім цього, у фільмі "Дюна" можна буде побачити: Зендаю, Оскара Айзека, Джоша Броліна, Джейсона Момоа, Ребеку Фергюсон, Хав'єра Бардема, Шерон Дункан-Брюстер та ін. Прем'єра запланована на 17 грудня 2020 року.

Дивіться трейлер до фільму "Дюна": відео

Реакція мережі у кумедних мемах

Та користувачів мережі після хвилі захвату від видовищних кадрів перейшли до жартів. У твіттері опублікували десятки кумедних мемів, які вже розсмішили людей.

Dune looks so good pic.twitter.com/uREhvUZffk — dan [waiting for B7] (@4dpmass) September 10, 2020

You Virgin dune worm vs the chad Alaskan bull worm pic.twitter.com/b7laZoI0Kk — trek Ken the JJTREK shill (@SpecSpiderKen) September 10, 2020

Woody Allen's #Dune

"Fear is too weak a word for what I feel - I fuuur, you know, I faer, I feer you, two E's, yes" pic.twitter.com/8vtylTnw22 — m*ng°mülē (@mangomule1) September 10, 2020

I mean I am ready for #DuneMovie, but are movies really a thing this year.



Also, this new Dune meme is perfect. pic.twitter.com/zYVSsTpoIc — Nick N (@SauronsShadow) September 10, 2020

Dune memes starting strong https://t.co/kQlJ8LjQLi — Gomers (@ItsTheNomad) September 10, 2020

vi o trailer e só pensei em fazer esse meme #Dune #DuneTrailer pic.twitter.com/SJo1wONlgJ — emilia clarke enthusiast (@minidotaa) September 9, 2020

Кумедні меми про фільм "Дюна" / Фото Twitter