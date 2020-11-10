24-летняя американская актриса Зендея стала настоящей восходящей звездой Голливуда в течение последних лет. Фильмы с ее участием приобретают огромный успех, а популярность в социальных сетях растет. Поэтому, красоту и харизму актрисы решили зафиксировать в фотосессии для американского глянца ELLE.

Представители модного глянца пригласили для съемки и интервью представительницу нового поколения в сфере кино. По крайней мере, именно так считают сторонники Зендеи и киноэксперты. Следовательно, звезда украсила обложку декабрьско-январского номера журнала ELLE USA, автором которой стал Micaiah Carter. Зендея снялась в фотостудии на фоне ярких полотен в стильных образах, которые подобрал для нее американец Лоу Роач. На актрисе были платья Haute Couture от таких брендов, как Giambattista, Valentino, Armani, Dior, Chanel, Alexandre Vauthier. Их дополняли кроссовки Nike и украшения Bulgari.

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Зендея для глянца ELLE USA фото / ELLE USA, Micaiah Carter

Кроме фотосессии, Зендея дала откровенное интервью о работе в одном из самых ожидаемых фильмов 2021 года "Дюна". Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести с декабря 2020-го на октябрь следующего года. Что интересно, актриса общалась со своим коллегой Тимоти Шаламе, который выступил в роли журналиста. Актер также сыграл в фильме "Дюна" главную роль и его, как и Зендею, считают восходящей звездой в Голливуде.

О, чувак. Я прекрасно провела время. Я чувствовала себя такой крутой, просто надев этот костюм, гуляя этими красивыми скалистыми образованиями. Было круто и так увлекательно быть частью магии,

– прокомментировала участие в фильме Зендея.

Кроме этого, пара поговорила об участии в новых фильмах, таких как "Эйфория" 2 сезон, "Малькольм и Мари" и о церемонии награждения Эмми, которая в этом году проходила онлайн. На ней Зендея получила статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале" "Эйфория".