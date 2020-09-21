Ежегодная церемония объявления лауреатов Эмми прошла 20 сентября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие провели в онлайн-режиме. Кто же получил престижные статуэтки и стал победителем Эмми 2020 – узнавайте в материале.

Как прошла церемония Эмми 2020

Во время пандемии коронавируса организаторы Эмми решили не подвергать звездных гостей опасностb инфицирования. Поэтому грандиозную церемонию награждения перевели в онлайн-формат, сообщает 24 канал.

Интересно Эмми-2020: список номинантов престижной премии

Каждый из претендентов на статуэтку получил официальное приглашение на виртуальное событие, где было указано, что 20 сентября их ждет "самая грандиозная Ночь в телеиндустрии". И это действительно так: шоу вел талантливый юморист и ведущий Джимми Киммел, а в прямом эфире появились известные голливудские актеры и режиссеры. И хоть красной дорожки Эмми не было в 2020 году, каждый из лауреатов премии подготовился к этому событию. Но кто же стал победителем престижной кинопремии Голливуда – смотрите в материале.

Победители Эмми 2020: список

Лучший драматический сериал – "Наследники"

Смотрите трейлер к сериалу "Наследники": видео

Лучший минисериал – "Хранители"

Лучший документальный сериал – "Последний танец"

Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендея, "Эйфория"

Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало, "Я знаю, что это правда"

Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг, "Хранители"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер, "Озарк"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи, "Шиттс Крик"