20 сентября в США отгремит грандиозная 72-я церемония вручения Эмми-2020. За два месяца до события организаторы объявили номинантов знакового события. Какие киноработы, актеры и режиссеры претендуют на престижную премию – читайте в материале LifeStyle 24.

Из-за пандемии коронавируса в мире пришлось отменить или перенести огромное количество культурных событий. Однако, организаторы премии Эмми-2020 решили провести ее в запланированную дату – 20 сентября. Ведущим мероприятия станет Джимми Киммел. На сайте издания Deadline уже опубликовали список номинантов.

Читайте также Новые правила для Оскара: номинанты премии смогут претендовать на награды Эмми

Пока неизвестно, в каком формате пройдет торжественная церемония. Из-за распространения коронавирусной болезни опасно собирать большое количество людей в одном помещении. Отметим, обычно это событие устраивают в здании Microsoft Theater, в Лос-Анджелесе. Есть вероятность, что претенденты на статуэтки присоединяться к вручению с помощью видеосвязи.

Эмми-2020: список номинантов

Лучший телефильм

"Американский сын";

"Безупречный";

"Эль Камино";

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

Лучший минисериал

"Хранители" (Watchmen);

"Миссис Америка" (Mrs. America);

"Невероятное" (Unbelievable);

"Неортодоксальная" (Unorthodox);

"Всюду тлеют пожары " (Little Fires Everywhere).

Лучший комедийный сериал "Утоли свой пыл "(Curb Your Enthusiasm);

"В лучшем мире" (The Good Place);

"Мертв для меня" (Dead to Me);

"Белая ворона" (Insecure);

"Метод Коминськи" (The Kominsky Method);

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);

"Шиттс Крик" (Schitt'S Creek);

"Чем мы занимаемся в тенях" (What We Do in the Shadows). Лучший драматический сериал "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul);

"Корона" (The Crown);

"Рассказ служанки "( The Handmaid's Tale);

"Убивая Еву" (Killing Eve);

"Мандалорец" (The Mandalorian);

"Озарк" (Ozark);

"Очень странные дела" (Stranger Things);

"Наследники" (Succession). Лучшая мужская роль в комедийном сериале Энтони Андерсон, "Темнеют";

Дон Чидл, "Черный понедельник";

Тед Дэнсон, "В лучшем мире";

Майкл Дуглас, "Метод Коминськи";

Юджин Леви, " Шиттс Крик";

Рами Юсеф, "Рами".

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт, "Мертвый для меня";

Рейчел Броснахен, "Удивительная миссис Мейзел";

Линда Карделлини, "Мертвый для меня";

Кэтрин О'Хара, " Шиттс Крик";

Исса Рэй, "Белая ворона";

Трейси Эллис Росс, "Темнеют".

Лучшая мужская роль в драме

Джейсон Бэтмен, "Озарк";

Брайан Кокс, "Наследники";

Стерлинг К. Браун, "Это мы";

Стив Каррелл, "Утреннее шоу";

Джереми Стронг, "Наследники";

Билли Портер, "Поза".

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу";

Оливия Коулман, "Корона";

Джоди Комер, "Убивая Еву";

Лора Линни, "Озарк";

Сандра О, "Убивая Еву";

Зендая, "Эйфория".

Лучшая мужская роль в минисериале/телефильме

Джереми Айронс, "Хранители";

Хью Джекман, "Безупречный";

Пол Мескал, "Нормальные люди";

Джереми Поуп, "Голливуд";

Марк Руффало, "Я знаю, что это правда".

Лучшая женская роль в минисериале/телефильме

Кейт Бланшетт, "Миссис Америка";

Шира Хаас, "Неортодоксальная";

Реджина Кинг, "Хранители";

Октавия Спенсер, "Мадам Си Джей Уокер";

Керри Вашингтон, "Всюду тлеют пожары".

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито, "Лучше звоните Солу";

Билли Крадап, "Утреннее шоу";

Киран Калкин, "Наследники";

Марк Дюплас, "Утреннее шоу";

Мэтью Макфейден, "Наследники";

Николас Браун, "Наследники";

Брэдли Уитфорд, "Рассказ служанки";

Джеффри Райт, "Мир Дикого Запада".

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Хелена Бонэм Картер, "Корона";

Лора Дерн, "Большая маленькая ложь";

Джулия Гарнер, "Озарк";

Тэнди Ньютон, "Мир Дикого Запада";

Фиона Шоу, "Убивая Еву";

Сара Снук, "Наследники";

Мерил Стрип, "Большая маленькая ложь":

Самира Уайли, "Рассказ служанки".

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Андре Брауэр, "Бруклин 9-9";

Кенан Томпсон, "Субботним вечером в прямом эфире";

Уильям Джексон Харпер, "В лучшем мире";

Стерлинг К. Браун, "Удивительная миссис Мейзел";

Махершала Али, "Рами";

Дэниел Леви, "Шиттс Крик";

Тони Шелуб, "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале