20 вересня у США відгримить грандіозна 72-а церемонія вручення Еммі-2020. За два місяці до події організатори оголосили номінантів знакової події. Які кінороботи та актори претендують на престижну премію – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Через пандемію коронавірусу у світі довелося скасувати або перенести величезну кількість культурних подій. Проте, організатори премії Еммі-2020 вирішили провести її у заплановану дату – 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел. На сайті видання Deadline вже опублікували список номінантів.

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Наразі невідомо, у якому форматі пройде урочиста церемонія. Через поширення коронавірусної хвороби небезпечно збирати велику кількість людей в одному приміщенні. Зазначимо, зазвичай цю подію влаштовують у приміщенні Microsoft Theater, що в Лос-Анджелесі. Є ймовірність, що претенденти на статуетки долучатимуться до вручення за допомогою відеозв'язку.

Еммі-2020: список номінантів

Найкращий телефільм

"Американський син";

"Бездоганний";

"Ель Каміно";

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

Найкращий мінісеріал

"Хранителі" (Watchmen);

"Місіс Америка" (Mrs. America);

"Неймовірне" (Unbelievable);

"Неортодоксальна" (Unorthodox);

"Усюди жевріють пожежі" (Little Fires Everywhere).

Дивіться трейдер до серіалу "Усюди жевріють пожежі": відео

Найкращий комедійний серіал "Угамуй свій запал" (Curb Your Enthusiasm);

"У кращому світі" (The Good Place);

"Мертвий для мене" (Dead to Me);

"Біла ворона" (Insecure);

"Метод Комінські" (The Kominsky Method);

"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);

"Шіттс Крік" (Schitt's Creek);

"Чим ми займаємося в тінях" (What We Do in the Shadows). Найкращий драматичний серіал "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul);

"Корона" (The Crown);

"Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale);

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve);

"Мандалорець" (The Mandalorian);

"Озарк" (Ozark);

"Дуже дивні справи" (Stranger Things);

"Спадкоємці" (Succession). Дивіться трейлер до серіалу "Вбиваючи Єву": відео Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон, "Темніють";

Дон Чідл, "Чорний понеділок";

Тед Денсон, "У кращому світі";

Майкл Дуглас, "Метод Комінські";

Юджин Леві, "Шіттс Крік";

Рамі Юсеф, "Рамі".

Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене";

Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел";

Лінда Карделліні, "Мертвий для мене";

Кетрін О'Хара, "Шіттс Крік";

Ісса Рей, "Біла ворона";

Трейсі Елліс Росс, "Темніють".

Дивіться трейлер до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел": відео

Найкраща чоловіча роль в драмі

Джейсон Бетмен, "Озарк";

Браян Кокс, "Спадкоємці";

Стерлінг К. Браун, "Це ми";

Стів Каррелл, "Ранкове шоу";

Джеремі Стронг, "Спадкоємці";

Біллі Портер, "Поза".

Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу";

Олівія Коулман, "Корона";

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву";

Лора Лінні, "Озарк";

Сандра О, "Вбиваючи Єву";

Зендая, "Ейфорія".

Дивіться трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео

Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі/телефільмі

Джеремі Айронс, "Хранителі";

Хью Джекман, "Бездоганний";

Пол Мескал, "Нормальні люди";

Джеремі Поуп, "Голлівуд";

Марк Руффало, "Я знаю, що це правда".

Найкраща жіноча роль в мінісеріалі/телефільмі

Кейт Бланшетт, "Місіс Америка";

Шира Хаас, "Неортодоксальна";

Реджина Кінг, "Хранителі";

Октавія Спенсер, "Мадам Сі Джей Уокер";

Керрі Вашингтон, "Усюди жевріють пожежі".

Дивіться трейлер до серіалу "Розповідь служниці": відео

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі