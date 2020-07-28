20 вересня у США відгримить грандіозна 72-а церемонія вручення Еммі-2020. За два місяці до події організатори оголосили номінантів знакової події. Які кінороботи та актори претендують на престижну премію – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Через пандемію коронавірусу у світі довелося скасувати або перенести величезну кількість культурних подій. Проте, організатори премії Еммі-2020 вирішили провести її у заплановану дату – 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел. На сайті видання Deadline вже опублікували список номінантів.
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Наразі невідомо, у якому форматі пройде урочиста церемонія. Через поширення коронавірусної хвороби небезпечно збирати велику кількість людей в одному приміщенні. Зазначимо, зазвичай цю подію влаштовують у приміщенні Microsoft Theater, що в Лос-Анджелесі. Є ймовірність, що претенденти на статуетки долучатимуться до вручення за допомогою відеозв'язку.
Еммі-2020: список номінантів
Найкращий телефільм
- "Американський син";
- "Бездоганний";
- "Ель Каміно";
- Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.
Найкращий мінісеріал
- "Хранителі" (Watchmen);
- "Місіс Америка" (Mrs. America);
- "Неймовірне" (Unbelievable);
- "Неортодоксальна" (Unorthodox);
- "Усюди жевріють пожежі" (Little Fires Everywhere).
Дивіться трейдер до серіалу "Усюди жевріють пожежі": відео
Найкращий комедійний серіал
- "Угамуй свій запал" (Curb Your Enthusiasm);
- "У кращому світі" (The Good Place);
- "Мертвий для мене" (Dead to Me);
- "Біла ворона" (Insecure);
- "Метод Комінські" (The Kominsky Method);
- "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);
- "Шіттс Крік" (Schitt's Creek);
- "Чим ми займаємося в тінях" (What We Do in the Shadows).
Найкращий драматичний серіал
- "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul);
- "Корона" (The Crown);
- "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale);
- "Вбиваючи Єву" (Killing Eve);
- "Мандалорець" (The Mandalorian);
- "Озарк" (Ozark);
- "Дуже дивні справи" (Stranger Things);
- "Спадкоємці" (Succession).
Дивіться трейлер до серіалу "Вбиваючи Єву": відео
Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон, "Темніють";
- Дон Чідл, "Чорний понеділок";
- Тед Денсон, "У кращому світі";
- Майкл Дуглас, "Метод Комінські";
- Юджин Леві, "Шіттс Крік";
- Рамі Юсеф, "Рамі".
Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі
- Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене";
- Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел";
- Лінда Карделліні, "Мертвий для мене";
- Кетрін О'Хара, "Шіттс Крік";
- Ісса Рей, "Біла ворона";
- Трейсі Елліс Росс, "Темніють".
Дивіться трейлер до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел": відео
Найкраща чоловіча роль в драмі
- Джейсон Бетмен, "Озарк";
- Браян Кокс, "Спадкоємці";
- Стерлінг К. Браун, "Це ми";
- Стів Каррелл, "Ранкове шоу";
- Джеремі Стронг, "Спадкоємці";
- Біллі Портер, "Поза".
Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі
- Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу";
- Олівія Коулман, "Корона";
- Джоді Комер, "Вбиваючи Єву";
- Лора Лінні, "Озарк";
- Сандра О, "Вбиваючи Єву";
- Зендая, "Ейфорія".
Дивіться трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео
Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі/телефільмі
- Джеремі Айронс, "Хранителі";
- Хью Джекман, "Бездоганний";
- Пол Мескал, "Нормальні люди";
- Джеремі Поуп, "Голлівуд";
- Марк Руффало, "Я знаю, що це правда".
Найкраща жіноча роль в мінісеріалі/телефільмі
- Кейт Бланшетт, "Місіс Америка";
- Шира Хаас, "Неортодоксальна";
- Реджина Кінг, "Хранителі";
- Октавія Спенсер, "Мадам Сі Джей Уокер";
- Керрі Вашингтон, "Усюди жевріють пожежі".
Дивіться трейлер до серіалу "Розповідь служниці": відео
Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі
- Джанкарло Еспозіто, "Краще подзвоніть Солу";
- Біллі Крадап, "Ранкове шоу";
- Кіран Калкін, "Спадкоємці";
- Марк Дюплас, "Ранкове шоу";
- Метью Макфейден, "Спадкоємці";
- Ніколас Браун, "Спадкоємці";
- Бредлі Уітфорд, "Розповідь служниці";
- Джеффрі Райт, "Світ Дикого Заходу".
Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі
- Хелена Бонем Картер, "Корона";
- Лора Дерн, "Велика маленька брехня";
- Джулія Гарнер, "Озарк";
- Тенді Ньютон, "Світ Дикого Заходу";
- Фіона Шоу, "Вбиваючи Єву";
- Сара Снук, "Спадкоємці";
- Меріл Стріп, "Велика маленька брехня":
- Саміра Уайлі, "Розповідь служниці".
Дивіться трейлер до серіалу "Велика маленька брехня": відео
Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі
- Андре Брауер, "Бруклін 9-9";
- Кенан Томпсон, "Суботнього вечора в прямому ефірі";
- Вільям Джексон Харпер, "У кращому світі";
- Стерлінг К. Браун, "Дивовижна місіс Мейзел";
- Махершала Алі, "Рамі";
- Деніел Леві, "Шіттс Крік";
- Тоні Шелуб, "Дивовижна місіс Мейзел".
Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі
- Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел";
- Д'Арсі Карден, "У кращому світі";
- Бетті Гілпін, "Блиск";
- Марін Хінкл, "Дивовижна місіс Мейзел";
- Кет Маккінон, "Суботнього вечора в прямому ефірі";
- Енні Мерфі, "Шіттс Крік";
- Івонн Орджи, "Біла ворона";
- Сесіль Стронг, "Суботнього вечора в прямому ефірі".