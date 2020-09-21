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Щорічна церемонія оголошення лауреатів Еммі пройшла 20 вересня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу захід провели в онлайн-режимі. Хто ж здобув престижні статуетки та став переможцем Еммі 2020 – дізнавайтесь у матеріалі.
У час пандемії коронавірусу організатори Еммі вирішили не наражати зіркових гостей на небезпеку інфікування. Тому грандіозну церемонію нагородження перевели в онлайн-формат, повідомляє 24 канал.
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Кожен з претендентів на статуетку отримав офіційне запрошення на віртуальну подію, де було вказано, що 20 вересня на них чекає "найграндіозніша ніч в телеіндустрії". І це справді так: шоу вів талановитий гуморист і ведучий Джиммі Кіммел, а у прямому ефірі з'явились відомі голлівудські актори і режисери. І хоч червоної доріжки Еммі не було у 2020 році, кожен з лауреатів премії підготувався до цієї події. Та хто ж став переможцем престижної кінопремії Голлівуду – дивіться у матеріалі.
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