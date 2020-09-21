Щорічна церемонія оголошення лауреатів Еммі пройшла 20 вересня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу захід провели в онлайн-режимі. Хто ж здобув престижні статуетки та став переможцем Еммі 2020 – дізнавайтесь у матеріалі.

Як пройшла церемонія Еммі 2020

У час пандемії коронавірусу організатори Еммі вирішили не наражати зіркових гостей на небезпеку інфікування. Тому грандіозну церемонію нагородження перевели в онлайн-формат, повідомляє 24 канал.

Цікаво Еммі-2020: список номінантів престижної премії

Кожен з претендентів на статуетку отримав офіційне запрошення на віртуальну подію, де було вказано, що 20 вересня на них чекає "найграндіозніша ніч в телеіндустрії". І це справді так: шоу вів талановитий гуморист і ведучий Джиммі Кіммел, а у прямому ефірі з'явились відомі голлівудські актори і режисери. І хоч червоної доріжки Еммі не було у 2020 році, кожен з лауреатів премії підготувався до цієї події. Та хто ж став переможцем престижної кінопремії Голлівуду – дивіться у матеріалі.

Переможці Еммі 2020: список

Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці"

Дивіться трейлер до серіалу "Спадкоємці": відео

Найкращий мінісеріал – "Хранителі"

Найкращий документальний серіал – "Останній танець"

Найкращий комедійний серіал – "Шіттс Крік" (Schitt's Creek)

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі – Юджин Леві, "Шіттс Крік"

Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі – Кетрін О'Хара, "Шіттс Крік"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джеремі Стронг, "Спадкоємці"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Зендая, "Ейфорія"

Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі / фільмі – Марк Руффало, "Я знаю, що це правда"

Найкраща жіноча роль в мінісеріалі / фільмі – Реджина Кінг, "Хранителі"

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Біллі Крадап, "Ранкове шоу"

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джулія Гарнер, "Озарк"