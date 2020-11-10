Украинская реперка Alyona Alyona снялась в стильной фотосессии для украинского глянца Vogue. Звезда поделилась секретами собственного успеха, миссией, которую она стремится нести, и работой, которая не ограничивается одной сценой.

Автором новой фотосессии Vogue UA стал художник Stephan Lisowski, который в черно-белых цветах показал всю красоту украинской рэперки. Для шоу "Танцы со звездами", в котором звезда приняла участие в этом году, певица решила похудеть, поэтому ее формы не могут не впечатлять. Стилистом съемки стал Веня Brykalin, который подобрал для Alyona Alyona классические и в то же время откровенные образы: черное платье с разрезом от бедра и брючный костюм с жакетом и бюстгальтером. Завершением "луков" стали белые туфли-лодочки и трендовые золотистые украшения.

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Alyona Alyona для Vogue UA / Фото Vogue UA, Stephan Lisowski

В интервью для издания артистка рассказала о начале творческого пути и миссии, которую она видит в создании и популяризации рэпа.

"Я прописала эту миссию еще в той жизни, когда работала в детском саду, а потом уже, согласно ей, переосмыслила свою музыку. Например, перестала сочинять рэп, содержавший агрессию или сетования на жизнь. Рэп – это сильный месседж, который ты посылаешь во Вселенную. И одновременно серьезный разговор с собой. Потому что он начинается с не очень приятного вопроса: а что ты сделала за свои едва ли не 30 лет? И получается, что не так много, просто тратила свой ресурс. Когда понимаешь это, все меняется: больше помогаешь людям, легче отдаешь вещи и деньги", – поделилась Alyona Alyona.



Alyona Alyona для Vogue UA / Фото Vogue UA, Stephan Lisowski

Кроме этого рэперка подняла тему насилия над женщинами в Украине. В сентябре она выпустила клип "Грустно" с Анастасией Луговой в главной роли, которая пострадала от рук неизвестного абьюзера в купе поезда.

"Идея трека родилась давно, мне хотелось написать о том, что я видела, когда работала психологом в соцслужбе в Киеве. Мы помогали женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Я шла на работу, как мать Тереза: сейчас всех спасу, расскажу, как правильно жить. Но получалось не так: я приходила к этим женщинам домой, а они мне: ты, мол, продукты оставляй и уходи. Многие из них не хотели меня слышать: их матери так жили, и они привыкли. Они видели во мне агрессора, который вмешивается в их семейную жизнь... Для меня очень важно, что мои слова работают. Если хоть одной женщине трек "Грустно" поможет уйти от абьюзера, это моя победа".



Alyona Alyona для Vogue UA / Фото Vogue UA, Stephan Lisowski



Alyona Alyona для Vogue UA / Фото Vogue UA, Stephan Lisowski