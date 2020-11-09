Певица Тина Кароль украсила обложку книги Vogue. Это впервые в истории глянца Vogue на обложке книги Украинская звезда. Выбором редакции стала именно украинская поп-дива Тина Кароль.

Новая книга украинского Vogue посвящена героиням, которые меняют мир здесь и сейчас и оставляют свой след в истории. На обложке издания Ukrainian women in Vogue – знаменитая украинская певица Тина Кароль.

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Портретный снимок певице сделал американский фотограф Грег Свалес. В кадре знаменитость предстала в стильной шляпке и черном платье на бретельках. Для профильного кадра визажисты сделали Кароль нежный макияж с черными стрелками и накрасили губы коричневой помадой.

В книге также представлены такие украинские успешные женщины, как Елена Зеленская, Милла Йовович, Маша Ефросинина, София Андрухович, Эмине Джапарова, Анна Ризатдинова, Джамала и другие выдающиеся украинки. Первая леди, художницы и писательницы, модели и спортсменки, актрисы и балерины, дизайнеры и основательницы благотворительных фондов – каждая из них сильная личность, которая имеет свой стиль, вдохновляет собственным примером и достойно представляет Украину в мире.

В книгу Ukrainian women in Vogue вошли биографические справки о героинях, цитаты из интервью и выбранные снимки для Vogue UA.

Лучшие кадры со съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена,

– отметил главный редактор Vogue UA Филипп Власов.



Тина Кароль на обложке книги Vogue / Фото из инстаграма

Напомним, ранее Тина Кароль появилась на страницах глянца Vogue. Эксклюзивная съемка была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома "Найти своих".