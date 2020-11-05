Дуэт Тины Кароль и Юрия Горбунова является неизменным на "Танцах со звездами" еще с первого сезона проекта. Коллеги начали вместе работать ведущими 14 лет назад. Теперь мужчина решил поделиться с поклонниками несколькими архивными фотографиями, которые уже успели взбудоражить сеть.

Телепроект "Танцы со звездами" является одним из самых популярных в украинском телепространстве, поэтому вокруг него возникает много дискуссий. В частности, зрителям интересны моменты из-за кулис или подробности от судей, участников и ведущих. И бессменный ведущий Юрий Горбунов в новом сезоне обновленного шоу решил вспомнить, с чего все начиналось. На личной странице в инстаграме он обнародовал архивную фотографию, которую сделал на паркете в 2006 году.

Интересно 14 лет назад на "Танцах со звездами": Юрий Горбунов покорил архивным фото с Тиной Кароль

На архивном снимке Юрий изображен вместе с коллегой Тиной Кароль. Звездный дуэт позирует на паркете, выполняя танцевальное движение. Вероятно, это начало одного из выпусков, когда ведущие появлялись перед телекамерами.

Тина изображена в блестящем платье серого цвета и роскошной накидке из меха. Такой look знаменитость соединила с черными туфлями на высоком каблуке. Волосы Кароль уложила в элегантную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила коричневой помадой. Завершила аутфит роскошными серьгами. А вот Горбунов в этом выпуске позировал рядом с певицей в образе моряка. Он надел белые брюки, пиджак в клеточку, шарф белого цвета и бескозырку.

Минутка истории! Танцы со звездами! 14 лет назад!

- написал под фото Юрий.



Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Instagram / @gorbunovyuriy