Дует Тіни Кароль та Юрія Горбунова є незмінним на "Танцях з зірками" ще з першого сезону проєкту. Колеги розпочали разом працювати ведучими 14 років тому. Тепер чоловік вирішив поділитися з шанувальниками декількома архівними світлинами, які вже встигли розбурхати мережу.

Телепроєкт "Танці з зірками" є одним із найпопулярніших в українському телепросторі, тому навколо нього виникає багато дискусій. Зокрема, глядачам цікаві моменти з-за лаштунків чи подробиці від суддів, учасників та ведучих. Та незмінний ведучий Юрій Горбунов у новому сезоні оновленого шоу вирішив пригадати з чого все починалося. На особистій сторінці в інстаграмі він оприлюднив архівну світлину, яку зробив на паркеті в 2006 році.

Цікаво 14 років тому на "Танцях з зірками": Юрій Горбунов підкорив архівним фото з Тіною Кароль

На архівному знімку Юрій зображений разом із колегою Тіною Кароль. Зірковий дует позує на паркеті, виконуючи танцювальний рух. Ймовірно, це початок одного з випусків, коли ведучі з'являлися перед телекамерами.

Тіна зображена у блискучій сукні сірого кольору та розкішній накидці з хутра. Такий look знаменитість поєднала з чорними туфлями на високих підборах. Волосся Кароль вклала волосся в елегантну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала коричневою помадою. Завершила аутфіт розкішними сережками. А от Горбунов у цьому випуску позував поруч із співачкою в образі моряка. Він одягнув білі штани, піджак в клітинку, шарф білого кольору та безкозирку.

Хвилинка історії! Танці з зірками! 14 років тому!

– написав під фото Юрій.



Тіна Кароль і Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" / Instagram / @gorbunovyuriy