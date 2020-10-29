Зірковий дует ведучих Тіна Кароль і Юрій Горбунов почали працювати разом ще 14 років тому в першому сезоні "Танців з зірками". Шоумен пригадав один з найяскравіших ефірів з попдівою та підкорив публіку архівним фото.

Перший сезон шоу "Танці з зірками" вийшов на екрани 2006 року. Тоді ведучими стали співачка Тіна Кароль і шоумен Юрій Горбунов. Після оновлення формату проєкту продюсери вирішили повернути на паркет улюблений дует. Знаменитий ведучий і продюсер відшукав архівне фото зі співачкою і показав в інстаграмі, як все починалось 14 років тому.

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Для одного з ефірів ведучим підібрали вбрання в індійському стилі. Тіна Кароль одягнена в атласний комбінезон з золотистим принтом, який поєднала з червоними туфлями на підборах і хусткою на голові. Поряд з артисткою Юрій Горбунов виглядав не менш ефектно, поставши в образі Аладдіна. На ньому червоні штани з візерунком, обтисла сорочка і довгий піджак золотистого кольору. Завершила look ведучого червона чалма.

14 років тому! Танці з зірками 1 сезон! Ми не змінились,

– написав Юрій Горбунов.

Цей кумедний архівний кадр розвеселив дружину шоумена Катю Осадчу, а користувачі були в захваті від образів ведучих і висловили своє захоплення в коментарях: "Дивилася тоді, було років 12. І дивлюся зараз. Ви розкішні", "Навіть і не постаріли! Завжди молоді і красиві", "Юра взагалі не змінився, а Тіна стала тільки красивішою".



Юрій Горбунов і Тіна Кароль 14 років тому / Фото Instagram / @gorbunovyuriy