Попдіва української сцени Тіна Кароль з кожним ефіром "Танців з зірками" показує все відвертіші образи. Для виходу на паркет поряд з колегою-ведучим Юрієм Горбуновим зірка обрала фантастичну білу сукню від улюбленого модельєра Девіда Кома.

9 ефір танцювального шоу став найзірковішим, адже на паркет повернулись успішні випускники попередніх сезонів. Тому ведучі проєкту "Танці з зірками" Тіна Кароль і Юрій Горбунов виглядали по-голлівудськи бездоганно. Свій образ співачка ефектно продемонструвала в інстаграм-профілі, влаштувавши за лаштунками звабливу фотосесію.

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Для появи перед камерами і глядачами Тіна Кароль обрала вбрання від улюбленого грузинського модельєра Девіда Кома, який неодноразово створював образи артистки для світських заходів і важливих зйомок. Так, нова білосніжна сукня ведучої "Танців з зірками" відзначилась вже традиційним глибоким розрізом, напівпрозорим корсетом і зухвалим декольте.

Приталене вбрання бездоганно підкреслило не лише струнку фігуру артисти, а й пишний бюст. Сукню довершили оксамитові босоніжки винного кольору на невисоких підборах.

Тіна Кароль з прикрас обрала масивні білі сережки і числення персні з камінням. Стилісти подбали про голлівудську укладку зірки та елегантний макіяж з акцентом на губи, які нафарбували вишневою помадою.



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol