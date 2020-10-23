Популярна українська співачка Тіна Кароль є ведучою на шоу "Танці з зірками". Незважаючи на свою об'єктивність, якої має притримуватися співачка в коментарях до виступів учасників, Тіна назвала жінку, за яку насправді вболіває.

Український продюсер Володимир Завадюк, який працює над популярними шоу країни, дав велике інтерв'ю для програми "Слава +", яке з'явилось на ютуб-каналі "Люкс ФМ". У цьому інтерв'ю з'явилась ведуча "Танців з зірками" та популярна українська співачка Тіна Кароль.

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Тіна Кароль вперше назвала людину, за яку вболіває найбільше на шоу. Нею виявилась колега співачки, жінка, з якою вона навіть записала пісню в дуеті – Юлія Саніна, лідерка рок-гурту The Hardkiss. Нагадаємо, що Юлія бореться за перемогу в шоу разом зі своїм партнером Дмитром Жуком.

У мене є улюблена жінка, яка тут танцює, вона і буде моєю фавориткою – Юлія Саніна,

– зізналась Тіна Кароль.

Слава також запитав у співачки, чому вона не йшла на проєкт "Танці з зірками", на що Тіна відповіла: "Нема дурних". Вона зазначила, що не хотіла б брати участь в шоу, бо виступати на проєкті – дуже тяжко. Кароль зазначила, що бути учасником – дуже складно, але так само складно, як і бути ведучою. Втім, вона додала, що "Танці з зірками", все-таки, найкращий проєкт.

Дивитися інтерв'ю Володимира Завадюка, де з'явилась Тіна Кароль онлайн: