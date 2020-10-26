Поп-дива украинской сцены Тина Кароль с каждым эфиром "Танцев со звездами" показывает все более откровенные образы. Для выхода на паркет рядом с коллегой-ведущим Юрием Горбуновым звезда выбрала фантастическое белое платье от любимого модельера Давида Кома.

9 эфир танцевального шоу стал самым звездным, ведь на паркет вернулись успешные выпускники предыдущих сезонов. Поэтому ведущие проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль и Юрий Горбунов выглядели по-голливудски безупречно. Свой образ певица эффектно продемонстрировала в инстаграм-профиле, устроив за кулисами обольстительную фотосессию.

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Для появления перед камерами и зрителями Тина Кароль выбрала наряд от любимого грузинского модельера Давида Кома, который неоднократно создавал образы артистки для светских мероприятий и важных съемок. Так, новое белоснежное платье ведущей "Танцев со звездами" отметилось уже традиционным глубоким разрезом, полупрозрачным корсетом и дерзким декольте.

Приталенный наряд безупречно подчеркнул не только стройную фигуру, но и пышный бюст. Платье довершили бархатные босоножки винного цвета на невысоких каблуках.

Тина Кароль из украшений выбрала массивные белые серьги и кольца с камнями. Стилисты позаботились о голливудской укладке звезды и элегантном макияже с акцентом на губы, которые накрасили вишневой помадой.



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol