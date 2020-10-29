Звездный дуэт ведущих Тина Кароль и Юрий Горбунов начали работать вместе еще 14 лет назад в первом сезоне "Танцев со звездами". Шоумен вспомнил один из самых ярких эфиров с поп-дивой и покорил публику архивным фото.

Первый сезон шоу "Танцы со звездами" вышел на экраны в 2006 году. Тогда ведущими стали певица Тина Кароль и шоумен Юрий Горбунов. После обновления формата проекта продюсеры решили вернуть на паркет любимый дуэт. Знаменитый ведущий и продюсер отыскал архивное фото с певицей и показал в инстаграме, как все начиналось 14 лет назад.

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Для одного из эфиров ведущим подобрали наряды в индийском стиле. Тина Кароль одета в атласный комбинезон с золотистым принтом, который соединила с красными туфлями на каблуке и платком на голове. Рядом с артисткой Юрий Горбунов выглядел не менее эффектно, представ в образе Аладдина. На нем красные брюки с узором, обжатая рубашка и длинный пиджак золотистого цвета. Завершила look ведущего Красная чалма.

14 лет назад! Танцы со звездами 1 сезон! Мы не изменились,

– написал Юрий Горбунов.

Этот забавный архивный кадр развеселил жену шоумена Катю Осадчую, а пользователи были в восторге от образов ведущих и выразили свое восхищение в комментариях: "Смотрела тогда, было лет 12. И смотрю сейчас. Вы роскошны", "Даже и не постарели! Всегда молодые и красивые", "Юра вообще не изменился, а Тина стала только красивее".

Юрий Горбунов и Тина Кароль 14 лет назад / Фото Instagram / @gorbunovyuriy