Співачка Тіна Кароль прикрасила обкладинку книги Vogue. Це вперше в історії глянцю Vogue на обкладинці книги українська зірка. Вибором редакції стала саме українська поп-діва Тіна Кароль.

Нова книга українського Vogue присвячена героїням, які змінюють світ тут і зараз та залишають свій слід в історії. На обкладинці видання Ukrainian women in Vogue – знаменита українська співачка Тіна Кароль.

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Портретний знімок співачці зробив американський фотограф Грег Свалес. На кадрі знаменитість постала у стильному капелюшку та чорній сукні на бретельках. Для профільного кадру візажисти зробили Кароль ніжний макіяж з чорними стрілками та нафарбували губи коричневою помадою.

У книзі також представлені такі українські успішні жінки, як Олена Зеленська, Мілла Йовович, Маша Єфросініна, Софія Андрухович, Еміне Джапарова, Ганна Різатдінова, Джамала й інші видатні українки. Перша леді, художниці й письменниці, моделі й спортсменки, актриси й балерини, дизайнерки й засновниці благодійних фондів – кожна з них сильна особистість, яка має свій стиль, надихає власним прикладом і гідно репрезентує Україну у світі.

До книги Ukrainian women in Vogue увійшли біографічні довідки про героїнь, цитати з інтерв’ю й вибрані знімки для Vogue UA.

Найкращі кадри зі знімань Vogue UA перетворюють цю книгу на справжню антологію фемінізму й моди. Стильні образи 60 видатних українок, які знайшли справу свого життя, – джерело натхнення на всі часи,

– зазначив головний редактор Vogue UA Пилип Власов.



Тіна Кароль на обкладинці книги Vogue / Фото з інстаграму

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль з’явилася на сторінках глянцю Vogue. Ексклюзивна зйомка була присвячена 15-річчю музичної кар’єри співачки та виходу її нового альбому "Знайти своїх".