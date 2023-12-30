Ялинку, яка почала сохнути та жовтіти, можна врятувати: дотримуйтесь цих важливих порад
Джерело:ProstoWay
Господарі будинку, які придбали живу новорічну ялинку, часто мають з нею багато клопотів. Адже дерево сохне, осипається та жовтіє. Додаткові проблеми з'являються ще й тоді, коли у сім'ї є тварини. Бо вони швидко можуть зіпсувати ялинку.
Однак, якщо знати, як правильно доглядати за живим деревом, то воно тішитиме вас протягом всіх зимових свят. Перш за все, потрібно обрати здорову новорічну красуню на ринку. Адже деякі продавці привозять старе дерево, яке втратить свіжий вигляд ще до початку Нового року.
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Ялинка сохне та осипається: що робити
Перед покупкою ялинки, варто уважно подумати, куди її поставити. Адже джерела тепла: батарея, піч, камін, радіатор, підлога з підігрівом можуть призвести до того, що дерево швидко загине. Тож вже до 31 грудня його доведеться викинути.
Встановіть ялинку в кімнаті, де є достатній рівень вологи. Якщо відчуваєте, що все одно занадто сухо, придбайте зволожувач повітря. Інакше новорічне дерево швидко обсиплеться та засохне.
Ретельно перевірте, чи стовбур живої ялинки вологий. Експерти рекомендують вставити його в поролон, який попередньо потрібно змочити водою, або обгорнути нижню частину вологою тканиною. Час від часу фахівці радять додавати води.
Що ще допоможе ялинці простояти довше
- Живу ялинку необхідно поливати достатньою кількістю води. Однак слідкуйте за тим, щоб не перезволожити її. Інакше земля перетвориться на болото. Зазвичай дереву потрібно півлітра води на день, а інколи більше.
- Обирайте ялинку, яка має сертифікат. Адже часто люди продають нелегально зрубані дерева. Здорова новорічна красуня виділяється приємним запахом хвої та гілками яскраво-зеленого кольору.
- Новорічну ялинку найкраще ставити біля вікна, яке виходить на південну сторону. Так дерево отримуватиме необхідну кількість сонячних променів. Важливо, щоб кімната була прохолодною та достатньо вологою.
- Якщо ялинка почала осипатися, то приготуйте розчин з одної щіпки солі, столової ложки цукру та одної таблетки аспірину. Додайте компоненти у воду та розмішайте. Також можна покласти туди мідні монети.