Цікаво, що ялинку також можна змайструвати самостійно. 24 Канал зібрав для вас декілька простих ідей. Тому готуйте підручні засоби та беріться до роботи.

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Ялинка з гофрованого паперу

Спершу потрібно зробити з картону конус. Далі розріжте гофрований папір на декілька шматочків, довжиною 5-6 сантиметрів. З одного боку необхідно загострити кути. Можете прикрасити ялинку бантиками, зірочками або намистинками.

Новорічна ялинка / Фото JoyPup

Ялинка з цукерок

Перед тим, як створювати таку ялинку, потрібно сходити в магазин та купити цукерки. Спершу з картону зробіть основу та стовбур. Для цього вам знадобляться: ножиці, клей, лінійка та олівець. Далі переходимо до декорування. Тут все просто: зафіксуйте на каркасі цукерки й інші прикраси за допомогою гарячого клею.

Новорічна ялинка / Фото "Як зробити"

Ялинка з мішури

Для того, щоб зробити таку ялинку, підготуйте: цупкий папір або картон, цукерки, клей, двосторонній скотч, мішуру, ножиці, намистини на нитці, звичайний скотч.

Для початку виріжте з картону коло та скрутіть його так, щоб вийшов конус. Зафіксуйте клеєм або двостороннім скотчем. Далі на конструкцію приліпіть цукерки, але залиште місце для мішури. Проміжки заповніть смужками з двостороннього скотчу, а на них приклейте мішуру. Не забудьте прикрасити верхівку ялинки.

Новорічна ялинка / Фото radka.in.ua

Ялинка зі серветок

Підготуйте всі необхідні підручні матеріали: серветки, картон А3, клей, ножиці, степлер, намистинки. Спочатку наріжте серветки у формі кружечок, а середини скріпіть степлером. У результаті у вас повинні вийти маленькі квіти. Зробіть з картону конус та приклейте на нього серветки. Можете доповнити композицію намистинками.

Новорічна ялинка / Фото JoyPup